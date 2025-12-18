元祖フェミ男・武田真治が53歳、ムキムキの肉体美「おかげさまですこぶる健康」
俳優でミュージシャンの武田真治が18日にインスタグラムを更新。53歳の誕生日を迎えたことを報告し、鍛え上げられた筋肉を披露した。
【写真】50代に全く見えない！ ムッキムキの武田真治
武田が「今日で53歳になりました」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、グアムの海をバックに上半身裸で笑顔を見せる武田の姿が収められている。投稿の中で武田は「おかげさまですこぶる健康で、また一年頑張れそうです」とコメントし「よろしくお願いしまーす」とファンに呼びかけている。
リラックスした笑顔と筋肉美が収められた誕生日報告に、ファンからは多数の祝福が寄せられたほか「いつまでも変わらぬ素敵な笑顔にドキドキします」「これからもカッコいいシンディでいてね」「私も武田さんのように健康で、毎日楽しめるようになるぞー！」などの声も集まっている。
■武田真治
1972年12月18日生まれ。子供のころチェッカーズに憧れ、SAXを独学で学ぶ。1989年、高校在学時に「第2回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリ受賞をきっかけに芸能界入りし人気を博す。1990年に俳優デビュー。1995年にはデビュー・シングル曲「Blow up」も発売しミュージシャンとしても活動開始。2018年に『みんなで筋肉体操』（NHK総合）で再ブレイク。SAX奏者として『NHK紅白歌合戦』にも2018年＆2019年と連続出演を果たした。2020年には21歳年下のモデル・静まなみと結婚。2023年に第1子が誕生している。
引用：「武田真治」インスタグラム（@shinji.takeda）
