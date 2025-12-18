“2ヶ月で11kg減”話題のアイドル、水着姿のナイトプール写真披露「可愛いが溢れてる」の声
【モデルプレス＝2025/12/18】M3LOGINの佐藤かれんが12月16日、自身のInstagramを更新。夜のプールでの撮影風景を公開し、注目を集めている。
【写真】2ヶ月で11kg減アイドル、美バスト強調の水着ショット
佐藤は「こうやって写真撮ってるよ普段」とつづり、ポージングをどんどんと変えていく撮影風景のリール動画を投稿。ライトアップされた夜景を背景に、黒を基調とした水着の引き締まったウエスト際立つヘルシーな姿で、プールに入って撮影する姿を披露している。
この投稿には「表現力すごい」「ウエスト綺麗」「プロ意識感じる」「幻想的な雰囲気」「見惚れる」「努力が伝わる」「可愛いが溢れてる」などの反響が寄せられている。
佐藤は11月10日に「2ヶ月11kgダイエット中にやったこと」とつづり、ダイエットの詳細を投稿。ビフォーアフターの写真も披露し、大きな注目を集めた。（modelpress編集部）
