ロックミュージシャン・布袋寅泰が16日、自身のインスタグラムを更新し、THE YELLOW MONKEYの吉井和哉、BUCK-TICKの今井寿との3ショットを公開した。



【写真】布袋、吉井は素で爆笑！今井はどや顔でピース

「男達の愉しい時間。」とコメントし、バーとみられるスペースで笑顔で並ぶ画像を掲載した。プライベート感たっぷりの“素”の表情だった。今井も同じ画像を掲載し「なんでそんなに笑ってるのかは忘れてしまったが、すごく楽しい愉しい夜だった というコトは憶えている」とコメントしており、2枚目には今井自身がピースして、吉井、布袋が爆笑しているショットも掲載している。



それぞれ1980年代からロック界を牽引してきた、日本を代表するミュージシャンの豪華3ショット。ネットからは「うわ～漢達であんな事やこんな事、いろんなことを語り合ったんでしょうね」「永遠のロック少年達」「レジェンドしかいない」と感嘆のコメントが続々。「もしや、フェスのお誘いですか？実現強く希望します」「お三方の夢の共演お待ちしております」とステージでの共演を期待する声もあった。



（よろず～ニュース編集部）