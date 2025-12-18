向こう1週間の近畿は雨の日が多く、20日(土)から21日(日)と24日(水)から25日(木)のクリスマスの頃は広く雨が降るでしょう。暖かい空気が流れ込みやすく、気温は高めで20日(土)頃は季節外れの暖かさとなりますが、朝の冷え込みが強まる日もある見込みです。日々の気温変化が激しいため、服装選びや体調管理にお気をつけください。

20日〜21日とクリスマスの頃 近畿は広く雨

明日19日の近畿は、高気圧に覆われて日中いっぱいは晴れるでしょう。次第に高気圧周辺の湿った空気が流れ込むため夜は雲が多くなり、奈良など雨が降り始める所もある見込みです。



20日(土)は、高気圧周辺の湿った空気の影響で、一時、雨が降るでしょう。21日(日)は、気圧の谷が近畿を通過するため、午前を中心に広い範囲で雨となり、ザっと降り方が強まる所もある見込みです。土日に年末の大掃除など予定している方は、屋内の作業を優先させてください。



雨のあと、22日(月)は一時的に弱い寒気が流れ込むため北部は雲が多く、所々で雨となるでしょう。雪は降ったとしても一部に限られそうです。中部・南部は次第に高気圧に覆われて、晴れる所が多い見込みです。



23日(火)の近畿は寒気が抜けて、全般に晴れるでしょう。



24日(水)から25日(木)にかけてのクリスマスの頃は、日本付近を気圧の谷が通過するため、近畿では広く雨が降る見込みです。

気温の高い日が多く、20日頃は季節外れの暖かさ

この先、近畿上空には暖かい空気が流れ込みやすく、日中の気温は今日18日よりも明日19日の方が高くなる所が多いでしょう。暖気のピークは20日(土)夜から21日(日)明け方で、その後は急速に寒気と入れ替わる見込みです。20日(土)の日中の最高気温は、豊岡や和歌山は20℃の予想で、大阪は11月上旬並みの19℃と、各地で季節外れの暖かさとなるでしょう。22日(月)は弱い寒気の影響で、いったんこの時季らしい寒さが戻りますが、23日(火)からは再び暖気が流れ込みやすくなり、日中の気温が高くなる見込みです。

明日19日と23日は朝の冷え込み強まる

最低気温も平年より高い日が多いですが、放射冷却が強まる日の朝はグッと気温が下がり、明日19日と23日(火)は冷え込むでしょう。内陸や山間部では氷点下となる所もある見込みです。日々の気温変化が激しいため、天気予報でしっかり気温もチェックして、体調管理や服装選びにお役立てください。