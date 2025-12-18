ガールズグループApink（エーピンク）のメンバー、ユン・ボミ（32）が、作曲家Rado（ラド、本名ソン・ジュヨン、41）と9年間の交際を経て、来年結婚する。

Apinkの所属事務所with usエンターテインメントは18日、公式コメントを発表し、「ユン・ボミは、長い間近くで支えてきた大切な縁のある方と、来年5月に夫婦の契りを結ぶ予定だ」とし、「人生の新たな幕を開く二人の前途に、温かい応援をお願いしたい」と伝えた。

ユン・ボミも同日、ファンカフェに直筆の手紙を掲載し、「私は長い間近くで互いの日常を分かち合い、うれしい時も不安な時も共にしてきた人と、これからの人生を共にすることを決めた」と、結婚のニュースを自ら報告した。

続けて、「これまでそうしてきたように、これからも自分の場所で責任感を失わず、より一層しっかりと生きていこうと思う」とし、「そして今後もApinkとして、またユン・ボミとして、“PANDA（パンダ）”（Apinkのファンダム名）の皆さんに、より良い活動で報いたい」と約束した。

ユン・ボミとRadoは、2017年から交際してきた。

RadoはガールズグループSTAYC（ステイシー）のメインプロデューサーで、過去にTWICE（トゥワイス）やチョンハらのヒット曲を手がけた著名な作曲家だ。また、ユン・ボミが所属するApinkの『私がときめけるように（Only One）』や『HUSH』などの楽曲も作曲している。

ユン・ボミが所属するApinkは、来年1月5日にデビュー15周年を迎え、11枚目のミニアルバム『RE：LOVE』をリリースし、カムバックする予定だ。