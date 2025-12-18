お笑いコンビ「オズワルド」が17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。今年のクリスマスの予定について語る場面があった。

この日はタレントのベッキーとトークを展開。ベッキーがテレビ東京の「おはスタ」にかつて出演していた話題から、伊藤俊介は「おはスタで言ったらね、あなた、元カノが…」と畠中悠が2年半交際し、昨年5月に破局が明らかになったタレント・井上咲楽の話題を持ち出した。

伊藤も今年9月に4年交際していた「蛙亭」イワクラとの破局が明らかになっていただけにベッキーは「お二人、楽しい冬過ごせてます？大丈夫ですか」と心配。

伊藤は「いや、激キモコンビですよ」と自虐的に語り、畠中は「僕は1年以上も前の話なんでね」と続けた。ベッキーが「クリスマスはどうするんですか」と尋ねると、畠中は「早く仕事入れてくれと思ってますよ」、伊藤は「どうもこうもないですよ。働きますよ」と言い切った。

2人がスケジュールを確認し「ラジオが入ってます。ラジオと、25日は劇場ですかね」と畠中。ベッキーが「ラジオもすぐ終わるしねえ。まだ予定は決まってないんですか」とも語ると、伊藤は「決まってないですよ。まあその辺で飲んでるんじゃないですか、たぶん」と語った。