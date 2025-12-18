北川景子、年末年始はのんびり予定「何も決めない」 多忙な日常から解放された時間に
俳優の北川景子が18日、都内で行われた『森トラスト初CM発表会』に登壇し、年末年始の過ごし方を明かした。
【全身ショット】“貴婦人”スタイルで登場した北川景子
年末年始の過ごし方を聞かれ、北川は「年末年始はだいたい毎年同じなんですけども、夫は音楽系のお仕事があるので、年末年始に長期でどこか泊まりにいったりとか基本なくて、だいたい家ですね」と明かした。16年1月にアーティスト・タレントのDAIGOとの結婚を発表し、20年9月に長女が、24年1月に長男を出産した北川。具体的には「毎年違うところでおせちを取り寄せて食べたりとか、テレビを見たりとか、子供たちを連れて近所の公園をはしごしたりとか、本当に何もしないというか、なにも決めない感じで大みそかとお正月は過ごすことが多くて」と多忙な日常から解放された時間を過ごすと穏やかな顔で語った。
また「お正月は、子どもたちが初詣に行くのが楽しみで、くじ引きみたいなのをしてますね」とも明かし、「普段忙しくしているので、のんびり過ごすのが楽しみという感じで、あとは駅伝かな。駅伝もすごく見ます」と親近感を感じさせる過ごし方を告白。「私たちは年始、みなさんがもう行かなくなったあとに、ちょっと出かけたりとかすることもあるんですけど、結局は子供向けの施設とかになりますね」と語った。
北川が出演するCMは、きょう18日にWEBで公開。あす19日からテレビで放映される。
