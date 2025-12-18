◎全国の天気

日本海側の雪や雨は次第に範囲が狭まり、天気が回復しそうです。晴れ間の出る所もあるでしょう。関東から九州にかけては広く晴れる見込みです。強い風もだんだんと落ち着きそうです。

◎予想最高気温

北日本と北陸は平年より低めで、札幌は0℃、仙台と新潟は8℃で前日より2℃低いでしょう。関東から西日本は平年より高めで、東京と名古屋、大阪は13℃の予想です。広島は15℃、福岡は16℃でしょう。

◎週間予報

19日(金)も広く晴れますが、札幌は雲が多く、夜から雨や雪が降るでしょう。土日は全国的に雨や雪が降りますが、気温は高めです。20日(土)は大阪や福岡で18℃。東京や名古屋は土日とも16℃まで上がるでしょう。

大掃除シーズンですが、雨の日もできることがあります。雨の日は湿気でホコリが舞いにくいので、エアコンの上など高い所の掃除を進めておくとよさそうです。また、気温が高めなので水回りの掃除もおすすめです。

北海道も土日は平地は雪ではなく雨が降りそうです。積雪の多い地域では、なだれや落雪などにご注意ください。その後、雨の後はまた気温が下がりますので、寒暖差にお気をつけください。