「コードレススティック掃除機」の完成度がハンパない【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】

【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】

ロボット掃除機が一般化する中でも、コードレススティック掃除機が売れ続けている。その最新モデルは軽さとパワフルさを両立し、掃除が苦にならない使いやすさを実現している

【生活家電部門】

掃除機・クリーナー

今、スティック掃除機に求められる条件は、軽さと吸引力の両立。ここ数年は主に軽さが注目されていたが、今年からは吸引力重視にシフトしていると識者は語る。

「パワフルなモデルでも昔のように重いものは少なくなり、技術の進化で軽くてもしっかり吸い取ってくれる製品が増えています」（石井さん）

吸引力の向上のために、モーターの性能にプラスして、ヘッドを動かす方向を問わずゴミを吸引する機構を備えた新製品が登場。センサーやLEDライトによるゴミの可視化も一般化した。

さらに、ロボット掃除機が普及した現在、掃除を始めるハードルを下げるような、使い勝手の良さも重視されてきている。

「メンテナンスの手間削減にトレンドがシフトしています。ゴミ捨てが簡単な紙パック式への回帰やゴミを自動で収集する自動ゴミ収集ドック付きモデルの人気が急上昇し、触れるゴミをゼロにすることが重要な価値となりました」（シャチパンさん）

そのようなトレンドが進む中でで、大賞を受賞したのは、シャークの「Shark PowerClean360」。前後左右からゴミを吸引する「360°クリーニング」や、各種センサー、標準装備のゴミ収集ドックなど、全方位での使いやすさが評価された。

＜選者の皆さん＞

家電プロレビュアー

石井和美さん

さまざまな媒体に白物家電を中心とした製品レビューを寄稿するプロレビュアー。大型家電のレビューもするため、一戸建ての「家電ラボ」まで設立。日々、家電のテストを行っている。

ライター・コラムニスト

小口 覺さん

非日常に近い家電も探求。SNSなどで自慢される家電製品を「ドヤ家電」と命名（日経2016年上期ヒット商品番付に選定）。新著に「ちょいバカ戦略ー意識低い系マーケティングのすすめー」（新潮新書）など。

デジタル・家電ライター

コヤマタカヒロさん

調理家電やデジタルガジェットのほか、生活家電、季節家電にも精通するなど、広い守備範囲を持つ。家電のテスト＆撮影のためのスタジオ「コヤマキッチン」や「家電総合研究所」を運営する。

家電ライター

田中真紀子さん

家電に関する記事の執筆や監修を年間300本以上こなすほか、TVやラジオへの出演、セミナー講師など幅広く活躍する家電専門家。製品を実際に使い、魅力や取り入れ方を発信する。

家電専門YouTuber

シャチパンさん

大手メーカーに15年以上勤務する現役エンジニア。専門知識と実務経験を活かしチャンネルを通じて幅広い世代に家電の魅力を伝える。「楽しく、わかりやすく、役立つ」をモットーに活動中。趣味はゲームと釣り。

「GoodsPress」編集長

中山剛介

家電、ガジェット、生活用品、あらゆる最新モノとそこに込められた技術が好きです。この1年、実際に見て、触って、試したモノを厳選して審査しましたが、本当に悩みました…。

【大賞】

■吸引力に利便性全てを実現した万能モデル！

シャーク

「Shark PowerClean360」（9万9000円）

吸引力が抜群。左右からも吸引できるので、壁際や部屋の角もストレスなく掃除できます。また、ツールも優秀で、布団のお手入れなど、部屋中をこれ一本でキレイにできます（石井さん） サイクロン方式を採用し、しっかりとゴミの吸引ができるのがポイント。延長パイプにはFLEX機構を採用しており、ソファーの下なども簡単に掃除できるのが便利です（コヤマさん） 溜まったゴミをイチイチ捨てなくもイイのが超便利！ 青色LEDでゴミの取り残しがなく重宝してます（読者投票 P.N.ミラクルさん）

前に進んだときだけでなく、後ろに引いたとき、左右からの掃除性能を向上させた「360°クリーニング」を搭載した同社の最上位モデル。自動ゴミ収集ドックも付属する。

▲青色LEDヘッドライトがゴミやホコリを可視化。取りこぼしを防ぐとともに、掃除時間の短縮にもつながる

▲床に密着しながら空気の流れを作る「アクティブフラップ」と各種センサーを組み合わせることで清掃能力を向上

【ユーティリティ賞】

■力要らずでなめらかに掃除機がけが可能

ダイソン

「Dyson PencilVac Fluffycones SV50 FC」（実勢価格：8万4920円前後）

とても軽く、スイスイ動くので掃除のモチベーションが上がります。スリムなので、スッキリしたデザインも魅力。ゴミも捨てやすく、手軽に掃除したい方におすすめです（石井さん） 近未来っぽいデザインが秀逸。操作性はもちろん、ダイソンならではの吸引力にもとても満足しています！（読者投票 P.N.パワフルおやじさん）

2つのブラシがそれぞれ逆方向に回転することで、前後左右にスムーズに動く「Fluffyconesクリーナーヘッド」を採用。新モーターの採用で、ダイソン史上最もスリム・軽量を実現した。

▲Fluffyconesクリーナーヘッドは前後にLEDを搭載。ブラシ先端部にカバーがないため、壁に密着して掃除できる

【吸引力持続賞】

■4方向のゴミを残さずキャッチ！

日立

「かるパックスティック PKV-BK50P」（実勢価格：6万4900円前後）

正直驚きの卓越した吸引力！「3方向ごみくっきりライト」と前後左右4方向吸引で隅々まで逃さず効率的に掃除。紙パック式でゴミ捨てが楽なのも魅力です（シャチパンさん）

約1.4kgと軽量。紙パック式を採用し、集めたゴミを圧縮する機能により、ゴミ捨てを約4カ月に1回に抑えられる。前後左右からもゴミを吸う「4方向吸引機構」も搭載。

▲紙パックの上下を空気がスムーズに流れることで、ゴミがたまっても吸引力が持続する「パワー長もち流路」技術を採用

【ハイパワー賞】

■パワフル自慢のサイクロン式掃除機

東芝ライフスタイル

「TORNEO cordless VC-CLZ74DS」（8万7780円）

吸引力が非常にパワフル。「自走式×強力吸引」で本当に楽にキレイに掃除ができます。またリビングに置いてもインテリアに馴染むシンプルなデザインと場所を取らないコンパクトさが◎（中山）

モーター入力を約2倍にアップした「ハイパワージェットモーター」により高い吸引力を実現。フィルターレスサイクロンで吸引力が持続する。自動ゴミ収集ドック（紙パック式）を搭載。

▲「ゴミ残しまセンサー plus」が細かなゴミまで検知、ゴミの有無と運転モードをLEDの色と長さで確認できる

【テクノロジー賞】

■小型軽量なのに性能に妥協なし！

シャーク

「Shark EVOPOWER SYSTEM BOOST＋」（9万4600円）

スリムで軽量、取り回しがしやすいので、掃除を始めるときのハードルがぐっと下がります。ゴミを可視化するLEDなどの機能により、より短時間で掃除を終えられるようになります（小口さん）

ヘッドを後ろに引いたときもしっかりとゴミを吸う「360°クリーニング」を搭載。1.5kg以下のコードレス掃除機の中で最高クラスの掃除性能を誇る。自動ゴミ収集ドック付き。

▲ヘッド下部（後方）に備えたアクティブフラップが床に密着しながら空気の流れを作り、確実にゴミを吸引する

