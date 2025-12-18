全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・練馬のイタリア料理店『PASTA DINER PITANGO（ピタンゴ）』です。

練馬の味をまるっと味わう濃厚なひと皿

練馬出身の店長が手がけるこの店では、新鮮な練馬の天然路地野菜を使ったイタリアンがいただける。

毎日変わる前菜メニューもさることながら、約40種も揃うパスタが、どれも地域愛に溢れていて面白い。

例えば「焼きネギとベーコンと練馬味噌のクリーム仕立て」は、香ばしく焼いた長ねぎだけでなく、クリームにコクを加えるため、練馬で長い歴史を持つ味噌蔵「糀屋三郎右衛門」の赤味噌をプラス。

焼きネギとベーコンと練馬味噌のクリーム仕立て1300円

『PASTA DINER PITANGO（ピタンゴ）』焼きネギとベーコンと練馬味噌のクリーム仕立て 1300円 香ばしい焼き目が食欲をソソる長ねぎは、もちろん鮮度抜群

練馬素材の二重奏が味わえるひと皿なのである。合わせるのは老舗製麺所が手がける太麺の生パスタ。もちっとした食感と歯切れのよさが特徴の麺に濃ゆい味噌クリームソースのタッグはかなりの満足度である。

この唯一無二な練馬の味覚、一度食せばついほだされてしまうこと請け合いだ。

『PASTA DINER PITANGO（ピタンゴ）』マネージャー 木村哲也さん

マネージャー：木村哲也さん「感動的な練馬野菜の魅力を身近に楽しんでください！」

［住所］東京都練馬区豊玉北5-15-10大東ビル2階

［電話］03-6914-5513

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時〜23時（22時LO）

［休日］火

［交通］都営大江戸線ほか練馬駅A2出口から徒歩2分

