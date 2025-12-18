北斗晶、久しぶりに再会した人物との2ショットを公開「変わらず、可愛いまま」

タレントの北斗晶が17日に自身のアメブロを更新。フリーキャスターの丸岡いずみとの再会を報告した。

この日、北斗は情報バラエティ番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）に夫でタレントの佐々木健介と出演したことを報告し「0泊温泉の旅も夫婦ロケで楽しくお得にやらせていただきましたー」とコメント。続けて、ロケ中の佐々木について「食べてる時は本当に幸せそうで、見ていて可愛いんだけど」と述べるも「食レポが何かコメントする前に、呑み込んじゃって【なくなっちゃった】って…スタジオは大爆笑でした」とハプニングを明かした。

また、丸岡と再会したことを写真とともに報告し「昔は、良くロケとかで一緒になったんだけど近頃は中々一緒になる事がなくて」「久々に会ったいずみちゃんは全然変わらず、可愛いまま いずみちゃん〜会えて嬉しかったよー！」と喜びをつづった。

一方で「近頃忙しすぎたからか鼻風邪気味だった」と明かし、生放送終了後は「新幹線に乗って大阪に向かいまーす！！」と翌日の仕事についても言及。「たっぷり野菜をとって体調管理してます！！」と報告しつつ、最近ハマっているという「ちじれほうれん草のナムルサラダ」や、毎日飲んでいるというトマトジュースを紹介し、ブログを締めくくった。