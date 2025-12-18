¡Ö¤³¤ì¤â¤¦¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤íw¡×¸µHKT48¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Þ¥¸¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¡ÖÎÞ½Ð¤ë¤Û¤É¾Ð¤Ã¤¿¡×
¸µHKT48¤ÎÅÄÃæºÚÄÅÈþ¤µ¤ó¤Ï12·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Î¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø·¸À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅÄÃæºÚÄÅÈþ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È³Ú¤·¤à¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼
¼«¿È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ½ÐÈ¯¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤À¤é¤±¤Î¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼½ÐÈ¯¡ª¡ª¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ë¸«¸þ¤¤â¤»¤º¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÁ´Á³»ä¤Ë¶½Ì£¤Ê¤¯¤ÆÁð¡×¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Î¼£ÎÅ´ï¶ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÖCPAP¡Ê¥·¡¼¥Ñ¥Ã¥×¡Ë¡×¤ò»ý»²¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÇÌÀÆü¤â²ñ¤¨¤ë¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼Ò²ñÊ¡»ã¤À¤ï¡×¡ÖÅÄÃæºÚÄÅÈþ¤¬À¨¤¤»Ò¤Ê¤Î¤è¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ª¤â¤·¤í¤¤ww¡×¡Ö¤³¤ì¤â¤¦¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤íw¡×¡ÖCPAP»ý»²¤ª¤¸¤ÇÎÞ½Ð¤ë¤Û¤É¾Ð¤Ã¤¿w¡×¡Ö¤³¤ì¤Û¤ÉÍýÁÛÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Î´Ø·¸À¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¡Ö¤ª¤Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤³¡¼¤æ¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÌÌÅÝ¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ³Ú¤·¤½¤¦¤ä¤·¹¬¤»¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
¡ÚÆ°²è¡ÛÅÄÃæºÚÄÅÈþ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È³Ú¤·¤à¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼
¡Ö¤Û¤ó¤Þ³Ú¤·¤½¤¦¤ä¤·¹¬¤»¤½¤¦¡×ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍÍ»Ò¡¡ÊÔ½¸¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¤»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤¬ÊÔ½¸¤·¤¿1ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò·ÇºÜ¡£13¡¢14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025Ç¯ÂçËºÇ¯²ñ¡ªÂÔË¾¤Î1Çñ¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¡×¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼Ò²ñÊ¡»ã¤À¤ï¡×¡ÖÅÄÃæºÚÄÅÈþ¤¬À¨¤¤»Ò¤Ê¤Î¤è¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ª¤â¤·¤í¤¤ww¡×¡Ö¤³¤ì¤â¤¦¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤íw¡×¡ÖCPAP»ý»²¤ª¤¸¤ÇÎÞ½Ð¤ë¤Û¤É¾Ð¤Ã¤¿w¡×¡Ö¤³¤ì¤Û¤ÉÍýÁÛÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Î´Ø·¸À¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¡Ö¤ª¤Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤³¡¼¤æ¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÌÌÅÝ¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ³Ú¤·¤½¤¦¤ä¤·¹¬¤»¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡©9·î¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¡£·î³Û723±ß¤Î¡Ö¤Ê¤Ä¤ß¥×¥é¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥í¥°¤Î¹¹¿·¤äÇ¯²ì¾õ¤ÎÁ÷ÉÕ¡¢¸ÂÄê¸ø³«¤ÎYouTubeÆ°²è¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¤Î¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·î1²ó¤ÎÀ¸Â¸³ÎÇ§ÅÅÏÃ¤ä°ÂÈÝ³ÎÇ§LINE¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤²ð¸î¤Î¥«¥¿¥Á¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä¡¢¤³¤ì¤Ï¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡È¼Ò²ñÊ¡»ã¡É¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)