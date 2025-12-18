「アクスタ作って」高市早苗首相、ポスターに「普通に欲しいかも」「早く貼ってほしい」の声！
自由民主党の公式X（旧Twitter）アカウントは12月17日、投稿を更新。高市早苗首相のポスターを公開し、話題となっています。
【写真】「総理大臣のポスターが欲しくなる日が来るとは」
この投稿には「普通に欲しいかも」「総理大臣のポスターが欲しくなる日が来るとは」「早く貼ってほしい」や「スマホの壁紙にしたい」「アクスタ作ってくれ！」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「総理大臣のポスターが欲しくなる日が来るとは」
「スマホの壁紙にしたい」同アカウントは、高市首相の2枚のポスター画像を公開。1枚目は白い背景に赤い文字、2枚目は赤い背景に銀色の文字です。「日本列島を、強く豊かに」というフレーズと共に、高市首相がほほ笑みを浮かべています。
この投稿には「普通に欲しいかも」「総理大臣のポスターが欲しくなる日が来るとは」「早く貼ってほしい」や「スマホの壁紙にしたい」「アクスタ作ってくれ！」といった声が寄せられました。
「ここ数年のポスターの中で、ダントツで秀逸な出来」同アカウントは16日、この2パターンのポスターを発表。投稿には「めちゃくちゃカッコいいじゃん！」「ここ数年のポスターの中で、ダントツで秀逸な出来ですね」「クリアホルダーもあるのかな？」などの反応が寄せられていました。今後の発表にも注目が集まります。
(文:堀井 ユウ)