【速報】「前の車が事故、観光バスが止まっていたらトラックが追突してきた」徳島道の3台事故　通報は観光バス　約20人けがしヘリ搬送者も　美馬ＩＣー井川池田ＩＣ間で通行止め

徳島県の徳島自動車道の美馬ＩＣと井川池田ＩＣ間の上り線で、車や観光バスなど３台が絡む事故がありました。



この事故で約２０人がケガをしていて、４人が搬送されています。けが人の年齢や性別、ケガの詳しい状態は分かっていません。



警察への発端の通報は観光バスの添乗員だったということです。



警察によりますと、午前10時24分頃、徳島自動車道の美馬ICー井川池田ICの上りで、「前を走っていた軽トラックが事故。後ろに観光バスが止まっていたところ、トラックが追突してきた」とバスの添乗員から110番通報がありました。





警察や消防によりますと、軽トラックが単独事故を起こし、後ろにいた観光バスが停車した状況の中で、トラックが追突した事故ではないかと見ているということです。観光バスには運転手、添乗員と乗客16人が乗っていたということです。この事故で約20人がケガをしていて、4人が搬送されているということです。このうち3人は徳島県吉野川町内の病院へ搬送され、1人はドクターヘリで徳島市内へ搬送されているということです。けが人の年齢・性別やケガの詳しい状態などはわかっていないということですが、消防が現場でけが人の状況を詳しく調べています。ネクスコ西日本によりますと、徳島道は美馬ICと井川池田ICの間で通行止めとなっています。