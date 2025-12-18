続編に期待したい「2025年秋ドラマ」ランキング！ 『ちょっとだけエスパー』を抑えた堂々の1位は？
2025年は、秋ドラマとしてさまざまなジャンルの名作が放送されています。そこで、All About ニュース編集部は12月4日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2025年の秋ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。
既に最終回が放送された作品も多く、SNSなどで続編を望む声も見かけるようになっています。この記事では「続編に期待したい2025年秋ドラマ」ランキングの結果を紹介。どのドラマが上位にランクインしたのでしょうか？
2位に選ばれたのは『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）です。主演を大泉洋さんが務め、脚本は人気作家の野木亜紀子さんが担当。完全オリジナル脚本となり、これまでになかったジャパニーズ・ヒーロードラマを作り上げました。
大泉さん演じる主人公・文太は、会社をクビになり妻と離婚したどん底会社員。そんな文太が、ちょっとだけエスパーとなり仲間と世界を救うために奮闘する姿が描かれます。宮崎あおいさん（※崎はたつさき）が演じる四季をはじめ、初回から謎が多いドラマとなりSNSでは考察がブームに。中毒性の高い作品となり、続編を望む人が多くいるようです。
回答者からは、「それぞれのキャラクターにつらい過去があり、どういう人生を歩んできたか見てみたい」（30代女性／岡山県）、「エスパーの種類や人物を増やせば、続編でもまだまだおもしろくなりそうだから」（30代女性／岡山県）、「映画にしても絶対におもしろいと確信できる」（20代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）でした。夏帆さんと竹内涼真さんがダブル主演を務めたドラマで、12月9日に最終回が放送されています。
主人公の山岸鮎美と海老原勝男が、当たり前だと思っていた価値観を見つめ直し成長していく「再生ロマンスコメディー」として人気に。SNSで大きな話題を集め、「TVer」「TBS FREE」の無料配信再生数がTBSドラマで歴代1位を記録しました。
最終回は意外な展開となり、「ロス」の声もSNSに投稿され、続編を期待しているファンが多くいるドラマです。
回答者からは、「終わってしまうのがすごく嫌で、まだまだ2人を観ていたいから」（30代女性／東京都）、「2人のその後のストーリーも見てみたい」（30代女性／千葉県）、「まだまだ変わっていく勝男を見たいよー」（40代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
