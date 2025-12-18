「凄い補強だ」ロッテが前DeNA10勝右腕、ジャクソン獲得発表にファン驚愕　「最高にワケわからんストーブリーグ！」「かなり大きな戦力に」

ジャクソンはNPB通算2シーズンで18勝をマークしている（C）産経新聞社

ロッテは12月18日、今季までDeNAに在籍していたアンドレ・ジャクソンの入団を発表した。

ジャクソンは2024年シーズンからDeNAでNPBのキャリアをスタートさせると、初年度から25登板で8勝7敗、防御率2.90、今季も25登板で10勝7敗、防御率2.33とローテーションを崩すことなく安定したパフォーマンスを残すことで知られている。

ジャクソンは球団を通じて以下のコメントを発表。「私と家族にとって日本で過ごせる日々は、大きな恵みとなっています。これから千葉で始まる新たな一章をとても楽しみにしています」としながら「リーグ優勝、そして日本一を勝ち取るために全力で貢献したいです。チームメイトやファンの皆さんとの絆を築いていけることにワクワクしています。Let’s go Marines！」と意気込みを語った。

サブロー監督もこれまでのキャリアをたたえながら、「空振りがとれる威力のあるストレートと多彩な変化球が武器でチェンジアップは変化も非常に大きく、さらにマリンの風を味方につければ、打たれることはなかなかないと思っています」と強い期待を寄せる。続けて「ローテーションの軸となるような先発投手の獲得を目指していた中で、本当に頼もしい選手が加わってくれたと思っています」と喜びをにじませた。