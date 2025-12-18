青山商事は、ビジネスからジム、短期旅行まであらゆるシーンに対応する高機能「マルチパーパストートバッグ」を、12月17日からスーツスクエア全店および公式オンラインストアで発売した。



「マルチパーパストートバッグ」

昨今、タイパ（タイムパフォーマンス）という意識が浸透してきており「効率よく時間を使いたい」という考え方から、仕事終わりにそのままジムに向かうことや、短期旅行へ出かけるなど、ビジネスパーソンの活動が多様化してきた。そのような背景もあり、ビジネスアイテムにおいて「オンオフで分けたくない」「さまざまなシーンで使いまわしをしたい」など、1つのアイテムに複数の用途を望む声が増えている。そこで今回、普段のビジネスシーンでの使用はもちろん、ジム用バッグ、さらには出張や旅行用などあらゆるシーンで活躍するマルチパーパストートバッグを企画した。





同企画の最大の特徴は、16ヵ所にポケットを設置。スマホや名刺入れ用、13インチのパソコン収納といったビジネスシーンに便利なポケットはもちろん、ガジェット用など普段使いも可能なポケットを用意した。またバッグ下部には、シューズを入れることができるため、仕事終わりに気軽にジムへ通うことや、短期旅行へ出かけることも可能。その他、本体には雨に強い撥水素材を使用する他、止水ファスナー、夜道も安心のリフレクター（反射板）を備えるなど、高機能スペックながらもコストパフォーマンスにも優れたトートバッグとなっている。

［小売価格］1万989円（税込）

［発売日］12月17日（水）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp