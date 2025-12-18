エーザイ コンシューマーhhc事業部は、年末の多忙な時期を迎えるにあたり、全国の20〜60代の働くビジネスパーソン1000名を対象に、「胃の不調と仕事パフォーマンス」に関する実態調査を実施した。同調査では、胃の不調（胃もたれ・胸やけ・胃痛など）を「月に1回以上感じる」と回答したビジネスパーソンが51.1％に上ることが判明した。特に、12月は胃の不調を感じやすいと回答した人が51.0％と半数を超えており、その主な理由として「ストレス・緊張が高まる」（65.7％）が最多で、次いで「飲み会や会食が多い」（48.2％）が上位を占め、年末ならではの理由が見受けられた。





また、「胃の不調を感じても、仕事を優先して我慢する」と回答した人は「よくある」（36.5％）、「ときどきある」（42.1％）とあわせて78.6％に達し、約8割のビジネスパーソンが不調を抱えながら働いている実態が明らかになった。





一方で、胃の不調があるときは50.6％が「集中力が続かない」と回答するなど、胃の不調が仕事パフォーマンスの低下に直結していることが明らかになった。





一方、胃の不調時の対応として「市販薬を飲む」人が60.1％と最多だった。これは、市販薬を活用した能動的なセルフケアを通じて、中断できない仕事のパフォーマンスを維持しようとする現代の働き方を反映している。





同社の「パリエット S（要指導医薬品）」（パリエット Sは、販売時に薬剤師による説明を必要とする要指導医薬品に該当する）は、PPI成分（ラベプラゾールナトリウム）を医療用と同量配合し、つらい胸やけ・胃痛に対して、1日1回1錠で24時間効果が持続。食前食後に関わらず、症状を感じたときに飲める（1日1回同じ時間帯に服用）。胃の不調を感じやすい12月も、快適で安心な毎日を願う生活者の人をサポートしていく。

［調査概要］

調査対象：20代〜60代／全国／男女1000人

調査方法：インターネット調査

調査期間：11月25日（火）〜11月27日（木)

エーザイ＝https://www.eisai.co.jp