ファーストサマーウイカ、結婚して良かった理由を明かす 経験を交え「全部乗り越えられるんで」
タレントで俳優のファーストサマーウイカが、17日放送のバラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系 後9：00）2時間スペシャルに出演。「令和の婚活に吠える夜」をテーマにしたトークで、結婚して良かったと思うことを明かした。
【画像】2020年に結婚を公表、ファーストサマーウイカの“手書き”の結婚報告文
いつかは結婚をと夢見る独身女性を中心としたゲストが集結するなか、2015年に一般男性と結婚し既婚者であるウイカは「結婚はいいですよ！本当にして良かったと思います」と私見を吐露した。
続けて、その理由について「私、自慢なんですけど、友だちと旅行に行ったことが一度もないんですね」「配偶者と旅行に行ったら予定合わすのも簡単だし、行きたいところとかも気兼ねなく、だから気兼ねというものがなくなるからいいんです」と説明。
「ごはん一緒に食べてても『おなかいっぱいだからもう食べて』って言えるし、『それひと口ちょうだい』っていうのも友だちでもできないことってきっとあると思うんですけど、配偶者だったらそれ全部乗り越えられるんで」と経験談を踏まえながら話していた。
友人と旅行に出かけたことがないというウイカに、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也からは「自慢にならないですね。それは、嫌われてると思います」と笑いながらツッコミが入ると、ウイカは「違うんです！好きで！好きで行ったことがないんです！」などと強がったように否定していた。
