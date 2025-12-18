タレントの若槻千夏（41）が18日、都内で行われたヘアケアブランド「レチスパ」1日アンバサダー発表会に出席した。

「レチスパ」1日アンバサダーに就任した若槻。バラエティー番組に引っ張りだこの2025年を振り返り「髪を下ろしてバラエティーに出るっていうの意識した1年だった」と打ち明け、「なので、イベントアンバサダーに選ばれて光栄です」と笑みを浮かべた。

プライベートでは2児の母。クリスマスは毎年子供たちにプレゼントのリクエストを手紙で書いてもらっていたというが、「上の子も中学生で、下の子も小学校2年生で。もう2人ともタブレットが使えるようになって」と苦笑。

サンタへのお願いもタブレットを介するようになったといい「欲しいものの画像を引っ張り出してきて添付して、タブレットで打って、プリントアウトするっていう・・・ちょっと、なんか私が思ってた手紙じゃなくなってきて。今の子供って合理的」と衝撃を受けた様子。手書きにするよう助言したことは特にないとし、デジタル化についても「それも成長のひとつかなと」と母としての優しげな一面をうかがわせた。