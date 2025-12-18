北川景子、今年は“受賞”と“両立”を達成 シリアスな現場と子育ての日々は「生活のギャップもよかった」
俳優の北川景子が18日、都内で行われた『森トラスト初CM発表会』に登壇し、今年達成できたことを語った。
【全身ショット】“貴婦人”スタイルで登場した北川景子
北川は、CM衣装の貴婦人風の黒ドレスに大ぶりの帽子をかぶって登場。すごろくで止まったマスの頭文字の質問に答えていくコーナーで「ろ」のマスに止まり、「ロックオンしていた目標は、今年どれくらい達成できましたか？」と問われると、「これちょっとまじめに答えていいですか？」と前置き。
現在公開中の映画『ナイトフラワー』では『報知映画賞』主演女優賞、『ELLE CINEMA AWARDS 2025』エル ベストアクトレス賞を受賞したが、「ずっといつか主演で映画賞をいただきたいと思っていたんですけど、今年は2つもいただくことができて、念願かなってといううれしい瞬間だったので、家に持ち帰ったり、事務所のみんなに見せられたことがすごくうれしかった」とにっこり。
さらに、「両立とは言えませんけれども、子どもを育てたり、学校の行事とかをやりながら仕事も頑張ったり、その両輪で、倒れることなくできたのは本当に良かったなと思っています」としみじみ語った。
また北川は、最近は重たい役柄が多かったが、演技については「あんまりひきずるタイプではない」とし、「現場でも撮影していないときは普通のいつもの感じになる」と明かした。続けて「家に帰ってからは子供たちも騒がしくて、否が応でも日常に戻ると言いますか、その切り替えがありがたかった」と笑顔を見せ、「現場ではシリアスだけれども、家に帰えると普通の親になれる、生活のギャップもよかったのかなとは思っています」と振り返った。
北川が出演するCMは、きょう18日にWEBで公開。あす19日からテレビで放映される。
