きょうは、北陸から北の日本海側で雲が広がり、雨や雪の降る所がありますが、次第に止んでいくでしょう。一方、関東など太平洋側は晴れて空気の乾燥が進みます。東京では5日ぶりに乾燥注意報が発表されています。火が燃え広がりやすい気象状況のため、火の元にご注意ください。

＜きょう18日（木）の各地の予想最高気温＞

札幌： 0℃ 釧路：-1℃

青森： 3℃ 盛岡： 3℃

仙台： 8℃ 新潟： 8℃

長野： 7℃ 金沢：10℃

名古屋：13℃ 東京：13℃

大阪：13℃ 岡山：13℃

広島：15℃ 松江：13℃

高知：16℃ 福岡：16℃

鹿児島：17℃ 那覇：24℃

あす金曜日は、晴れる所が多くなりますが、北海道の一部で雨や雪の降る所がありそうです。あさって土曜日は、西日本で雨の範囲が広がり、関東や東海も次第に雨の降りだす所があるでしょう。日曜日は、北日本や東日本で本降りの雨の時間が長くなりそうです。暖かい空気が流れ込むため、北海道も道北を除いて雪ではなく雨になる見込みです。路面状況の悪化にお気をつけ下さい。土日は東京で最高気温が16℃となっていますが、雨の降り方次第では、この気温ほど上がらず寒くなる可能性があります。