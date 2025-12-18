細胞がたんぱく質を正常な形に整える生命現象の重要な仕組みの一部を解明したと、東北大などの国際研究グループが発表した。

糖尿病など治療が難しい病気の原因解明や創薬につながる可能性があるという。成果は国際科学誌電子版に掲載された。

細胞内の小器官「小胞体」は、血糖値を下げるホルモンのインスリンなど、複雑な分子構造を持つたんぱく質を正常な形に整える機能を持つ。だが、異常なたんぱく質ができるのを防ぐ詳しい仕組みは不明だった。

奥村正樹・東北大准教授（構造生物学）らの研究グループは、小胞体にある酵素「ＰＤＩＡ６」に着目。この酵素が輪を作るように集合して小胞体内に「小部屋」を作り、鋳型にはめるようにして、正常な形のインスリンを効率よく作っていることを突き止めた。この機能がうまく働かないと、異常なインスリンができてしまうという。

奥村准教授は「小胞体がたんぱく質の品質管理をする機能の新しい概念を提唱できた。この機能を増強したり回復したりできれば、糖尿病などの根本的な治療につながるかもしれない」と話している。すでにこの機能を利用した新しいタイプの薬を開発する共同研究が進んでいるという。

松本治・千葉科学大教授（構造生物学）の話「糖尿病の原因の一端が解明された可能性があり、大きな前進と言える。アルツハイマー病、ＡＬＳ（筋萎縮（いしゅく）性側索硬化症）などの研究に応用できるほか、原因不明とされてきた他の病気でも関連を調べる契機となる画期的な成果だ」