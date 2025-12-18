¼ãÄÐÀé²Æ¡Ö»ä¤¬»×¤Ã¤Æ¤¿¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ø¤Î¼ê»æ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹´¶¤¸¤¿½Ö´ÖÌÀ¤«¤¹
¥¿¥ì¥ó¥È¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥ì¥Á¥¹¥Ñ1Æü¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥ì¥Á¥¹¥Ñ¤Ï¡¢Æ¬Èé¤â¥±¥¢¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£1Æü¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¼ãÄÐ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ïº£Ç¯¡¢È±¤ò²¼¤í¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¡¢±ð¤Î¤¢¤ë¥»¥ß¥í¥ó¥°¤ÎÃãÈ±¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö20¡¢30Âå¤º¤Ã¤È¶âÈ±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥±¥¢¤ËÉ¬»à¤ÊÇ¯º¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¡¢»Ò°é¤Æ¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢ÊýË¡¤Ê¤É¤ò¼ÁÌä¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ï·òºß¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î´Á»úÈ¯É½¤Ç¤Ï¡ÖÃý¡×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿1Ç¯¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¢¤Ç¤âÉ½¤Ç¤â¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢°ìÀ¸¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡£ËÜÅö¤Ï¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤®¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¶á¤Å¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËèÇ¯¡¢¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ËÍß¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤ª¼ê»æ½ñ¤¤¤Æ¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¾å¤Î»Ò¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Ç¡¢²¼¤Î»Ò¤â¾®2¤Ç¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬»È¤¨¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤Î²èÁü¤òÅºÉÕ¤·¤Æ¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£»ä¤¬»×¤Ã¤Æ¤¿¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ø¤Î¤ª¼ê»æ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£º£¤Î»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¹çÍýÅª¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£