サイバーガジェットは、Nintendo Switch 2用の新製品として、「CYBER・USB Type-C ACアダプター（Switch2用）」を12月20日に発売する。価格はオープン（参考価格：2,970円）。

本製品は、USB Type-Cポートを搭載したACアダプター。Switch2をテーブルモードや携帯モードで使用中にバッテリーが少なくなった際、手軽に充電できる。さらに、Switch2用ドックのACアダプターとしても使える。

さらに、Switch2のほか、Switch／Switch Lite、スマートフォン、タブレット端末、携帯オーディオプレーヤーなど、さまざまな機器で使用可能。最大60W出力のUSB Power Delivery（USB PD）に対応しており、スマートフォンなどの対応機器を急速充電できる。

また、本体は持ち運びしやすい手のひらサイズで、重さは約110gと軽量。使用しないときは電源プラグを本体に収納できる。電圧は100～240Vに対応し、海外でも使用できる。

※変換プラグは付属していません。

USB PDに対応

電源プラグは本体に収納可能

CYBER・USB Type-C ACアダプター（Switch2用）」製品概要

発売日：12月20日（土）

カラー（JAN）：ブラック（4544859036606）

対応機種：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Nintendo Switch（有機ELモデル）／Nintendo Switch Lite／スマートフォン／タブレット／携帯オーディオ機器など

セット内容：USB Type-C ACアダプター×1

出力ポート：USB Type-C（メス）×1

入力：AC100～240V、50/60Hz、1.5A

出力：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A（最大60W）

サイズ：約 31mm×54mm×54mm

重量：約110g

※ 本製品にUSBケーブルは付属しておりません。

※ 機器を使用しながら充電する場合、電源を供給する機器の仕様や接続した機器のバッテリー消費量などにより、十分に充電が行なえないことがあります。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがございます。

※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。

※記載されている会社名・製品名は、各社の商号・商標または登録商標です。