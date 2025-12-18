＝LOVE齋藤樹愛羅、1ヶ月半ぶりインスタ更新でサンタコス姿公開「待ってました」「想像以上に似合ってる」と反響続々
【モデルプレス＝2025/12/18】指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の齋藤樹愛羅が12月16日、自身のInstagramを更新。サンタクロースをモチーフにしたコスチューム姿を公開し、話題を呼んでいる。
約1ヶ月半ぶりのInstagram更新となった齋藤は、「お久しぶりです」と添えて「1ヶ月程前から、スマホの機種変と同時にインスタにログインできなくなっていました…無事戻ってこれて良かったです」と近況を報告。合わせてピンクを基調としたフリル付きのコスチューム姿を投稿している。
また、この投稿をInstagramストーリーズでもシェアして「サンタコス可愛いでしょ〜」とつづり、可愛らしいサンタクロースのコスチュームであることを明かしている。
この投稿には「更新待ってました！」「可愛すぎる」「ピンクサンタ似合ってる」「天使降臨」「眼福」「想像以上に似合ってる」「破壊力すごい」「着こなせるのさすが」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆＝LOVE齋藤樹愛羅、サンタコス姿を披露
◆＝LOVE齋藤樹愛羅の投稿に反響
