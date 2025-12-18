【銀だこ福袋】6,000円で合計11,480円相当の内容も　3種類を数量限定で販売

「築地銀だこ」を展開する株式会社ホットランドホールディングスは、2026年1月1日元旦 (一部店舗では先行販売開始) から、「ぜったいお得な!! 福袋」を数量限定で発売する。販売は、全国の「築地銀だこ」店舗及び近隣特設会場（一部店舗を除く）にて。※施設・店舗により発売開始日・商品（種類）・販売方法等は異なる、文中価格は全て税込表記

福袋は3種類

福袋は、1,200円／3,600円／6,000円の3種類を発売。「たこ焼1舟引換券（8個入り）」や、銀だこ特製の「たこめしの素」、毎月使用できる「100円引き（税込価格より）クーポン券 」に加え、福袋限定の “スタンプ” が捺印された 「銀だこスタンプカード」が入っている。数量限定で、毎年売切れ必至の人気商品だという。

【商品名・価格】

●「ぜったいお得な!! 福袋」 1,200円（合計3,230円相当）

内容：「たこ焼1舟引換券（8個入り）2枚 ※1」 、銀だこ特製の 「たこめしの素」 、毎月使える 「100円引き（税込価格より）クーポン券 ※2」 、福袋限定 「銀だこスタンプカード スタンプ1個捺印※3」

「ぜったいお得な!! 福袋」

●「とにかくお得な!! 福袋」 3,600円（合計7,355円相当）

内容：「たこ焼1舟引換券（8個入り）7枚 ※1」 、銀だこ特製の 「たこめしの素」 、毎月使える 「100円引き（税込価格より）クーポン券 ※2」 、福袋限定 「銀だこスタンプカード スタンプ3個捺印※3」

「とにかくお得な!! 福袋」

●「いちばんお得な!! 福袋」 6,000円（合計11,480円相当）

内容：「たこ焼1舟引換券（8個入り）12枚 ※1」 、銀だこ特製の 「たこめしの素」 、毎月使える 「100円引き（税込価格より）クーポン券 ※2」 、福袋限定 「銀だこスタンプカード スタンプ5個捺印※3」

「いちばんお得な!! 福袋」

※1・2：期間限定商品を含む好きなたこ焼８個入り対象（店舗限定商品・コラボ商品など、通常商品以外は対象外）

※3：福袋限定銀だこスタンプカードは、カードのランクアップはできない。有効期限は、2026年11月30日（月）。有効期限内に 「築地銀だこアプリ」への合算、又は移行が必要

【『たこ焼1舟引換券』（福袋2026）に関する注意事項】

※引き換え有効期間：2026年1月1日（木）〜2026年6月30日（火）迄

※有効期限の延長はない

※引換券は、日本国内の 「築地銀だこ」 「銀だこハイボール酒場」 「銀だこ酒場」 「銀だこハイボール横丁」 などで利用できる（球場店舗・競馬場店舗を含む一部店舗では利用できない）

※通常商品以外の店舗限定商品・コラボ商品等は対象外

※一部店舗（催事店を含む）では交換商品が異なる場合がある

※引換券は商品引換時の、銀だこスタンプカード（紙、デジタル共に）への捺印はなし

※換金はできない

※有効期限内であっても、天変地異等により店舗が臨時休業となる場合がある

【 築地銀だこ福袋2026 に関する注意事項 】

※店舗により、商品の品揃えや数量が異なる

※各店舗、在庫がなくなり次第販売終了

※福袋は、購入時・商品引換時ともに、銀だこスタンプカード（紙、デジタル共に）への捺印はなし

※株式会社ホットランドホールディングスの「株主優待券」も利用できる

※特設会場など店舗外で販売する商品については、現金のみの取り扱いとなる場合や、各種ポイントの利用・付与が対象外となる場合がある

【 販売店舗 】

全国の築地銀だこ店舗及び近隣特設会場 ※一部店舗を除く

※施設・店舗により、発売日・商品（種類）・販売期間・販売方法等が異なる。詳細は購入希望店舗へ直接問い合わせ。