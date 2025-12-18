人気インフルエンサーJULIA、第1子妊娠を発表 イケメン夫との密着ショット＆ふっくらお腹披露
【モデルプレス＝2025/12/18】人気インフルエンサー・JULIA（28）が12月16日、自身のInstagramを更新。第1子妊娠を発表した。
【写真】妊娠発表の28歳美女、ふっくらお腹でイケメン夫と密着
JULIAは「私たちの元へ新しい命がやってきてくれました」と第1子妊娠を報告。「こうへいさんと一緒に心の準備を整えながらこの子に会える日を楽しみにしています」「春頃の出産までの間、穏やかに見守っていただけると嬉しいです」とモデル・クリエイターとして活動する伊原葵が撮影した写真を披露。夫・こうへいさんとの密着ショットをはじめ、ふっくらと膨らんだお腹を披露している。
こうへいさんも同日、自身のInstagramを更新し「小さな身体に小さな光が灯りまたひとつ、僕は生きてきた理由を見つけました」「もう暫く健やかに時を過ごしたらあなたが選んだ素敵な世界と世界一素敵なママを見に来てほしい」とつづった。また、JULIAは自身のYouTubeチャンネルにて「新しい命を授かりました」と題した動画を17日にアップし、こうへいさんに妊娠したことを伝える瞬間を公開。「いきなりすぎて…」「すごい話です。まじで」と驚きつつも喜ぶこうへいさんの姿が映っている。
JULIAは、2021年10月までカップルクリエイター・JULIDYとして活動。その後は個人のYouTubeチャンネルで投稿しており、2024年3月9日に婚約を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】妊娠発表の28歳美女、ふっくらお腹でイケメン夫と密着
◆JULIA、第1子妊娠を報告
JULIAは「私たちの元へ新しい命がやってきてくれました」と第1子妊娠を報告。「こうへいさんと一緒に心の準備を整えながらこの子に会える日を楽しみにしています」「春頃の出産までの間、穏やかに見守っていただけると嬉しいです」とモデル・クリエイターとして活動する伊原葵が撮影した写真を披露。夫・こうへいさんとの密着ショットをはじめ、ふっくらと膨らんだお腹を披露している。
◆第1子妊娠を報告・JULIAって？
JULIAは、2021年10月までカップルクリエイター・JULIDYとして活動。その後は個人のYouTubeチャンネルで投稿しており、2024年3月9日に婚約を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】