TWICEサナ、透け感タンクトップ姿に視線集中「大人の色気」「着こなし完璧」
【モデルプレス＝2025/12/18】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が12月16日、自身のInstagramを更新。透け感のあるタンクトップ姿を公開し、注目を集めている。
【写真】28歳TWICEメンバー「大人の色気」透けタンクトップで素肌全開
サナは、冬らしいコーディネートの写真を複数枚投稿。美しいデコルテや肩のラインが際立つ透け感のあるタンクトップにアウターを羽織り、赤いバッグをアクセントにした装いを披露している。
この投稿には「大人の色気」「華やか」「透け感が色っぽい」「完璧な着こなし」「魅力が溢れてる」「見惚れてしまう」「センス良すぎ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆TWICEサナ、洗練されたタンクトップ姿披露
◆TWICEサナの投稿に反響
