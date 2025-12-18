横澤夏子、保育園帰りの長女の姿公開「眉毛がそっくり」「ママ似かな」と注目集まる
【モデルプレス＝2025/12/18】お笑いタレントの横澤夏子が12月17日、自身のInstagramを更新。長女との帰り道の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】35歳芸人「眉毛がそっくり」5歳長女の姿公開
横澤は「保育園でピカチュウのお面作ってきた長女」とつづり、保育園帰りのワンシーンを投稿。「夕方5時の帰り道はもう真っ暗で、開いてる穴から見える黒目がとても怖い」と添えて、暗がりの中で自作のお面を身につけている長女の姿をユーモアたっぷりに続けている。
この投稿には「上手」「お面可愛い」「眉毛がそっくり」「ママ似かな？」「成長が早い」「ほっこりする」などの反響が寄せられている。
横澤は2017年7月に年上の一般男性と結婚。2020年2月に第1子女児、2021年10月に第2子女児、2023年6月に第3子女児を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】35歳芸人「眉毛がそっくり」5歳長女の姿公開
◆横澤夏子、長女の写真を公開
横澤は「保育園でピカチュウのお面作ってきた長女」とつづり、保育園帰りのワンシーンを投稿。「夕方5時の帰り道はもう真っ暗で、開いてる穴から見える黒目がとても怖い」と添えて、暗がりの中で自作のお面を身につけている長女の姿をユーモアたっぷりに続けている。
◆横澤夏子の投稿に反響
この投稿には「上手」「お面可愛い」「眉毛がそっくり」「ママ似かな？」「成長が早い」「ほっこりする」などの反響が寄せられている。
横澤は2017年7月に年上の一般男性と結婚。2020年2月に第1子女児、2021年10月に第2子女児、2023年6月に第3子女児を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】