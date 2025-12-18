男性に長く愛用してもらえる誕生日プレゼント９パターン
せっかく男性にプレゼントしても、使ってもらえないのは悲しいこと。できれば男性に愛用してもらえるプレゼントを選びたいものです。そこで今回は『スゴレン』の男性読者のみなさんに、どんなプレゼントなら愛用しやすいのか聞いてみました。
【１】スポーツ好きな男性が喜ぶ「ハンドタオル」
「フットサルに行くときに使う。ちょっといいものだと鼻が高い」（２０代男性）というように、運動好きな男性ならハンドタオルをプレゼントしてみるのもいいかもしれません。５０００円くらい出せば上質なタオルをプレゼントできるので、使うたびに男性を特別な気分にさせられるでしょう。
【２】胸ポケットに入る大きさでシックな色の「名刺入れ」
「社会人の必須アイテム。でも奇抜なのは使いにくいかな」（２０代男性）というように、名刺入れならほぼ毎日使えていいと言う男性もいます。ただし、あまりハデなものは人前で出しにくいので、胸ポケットに入る大きさで、黒や茶色などのシックな色のものが無難と言えそうです。
【３】気軽にプレゼントできて、長く使ってもらえる「キーホルダー」
「キーホルダーなら、お互い気軽にプレゼントできていい」（１０代男性）というように、学生同士のプレゼントなら、気負わずにすむものがいいようです。男性の好きなスポーツや趣味、服装の雰囲気などを考慮し、どんなものが似合うか悩みぬいて、「コレ！」という逸品を選びましょう。
【４】ポケットに入る大きさでシンプルなデザインの「財布」
「あんまり買い替えないものなので、もらったら嬉しい」（２０代男性）というように、財布にお金をかけない男性に、ちょっといいものを選んであげると喜ぶかもしれません。ただし、お尻のポケットに入る大きさでないと使い勝手が悪いので、小ぶりでシンプルなものを選ぶといいでしょう。
【５】男性が好きなブランドで、奇抜ではないデザインの「腕時計」
「結構こだわりあるからうるさいけど、気に入ればずっと使うよ」（３０代男性）というように、好みの腕時計なら、時間を確かめるたびに思い出してもらえそうです。ただし、プレゼントする前に、男性の好きなブランドやデザインを確かめておく必要があります。
【６】通勤通学中にホッとするメッセージ入りの「パスケース」
「毎日改札前で、好きな子を思い出せて幸せかも…」（２０代男性）というように、パスケースを取り出すたび、女の子を思い出すという男性もいます。「今日も頑張ってね」などのメッセージカードを添えれば、男性を毎日癒してあげることもできるでしょう。
【７】ポケットに入れても邪魔にならないシンプルな「携帯ストラップ」
「いつでも持ち歩けるからいいんだけど、ハデだと使いにくいかな」（２０代男性）というように、気軽に持ち歩けるストラップがいいという男性もいます。携帯をポケットに入れるときのことを考えて、小さめのものを選ぶといいでしょう。ポケットから携帯を取り出すたび、あなたのことを思い出してメールをくれるかもしれません。
【８】できる男を演出するオシャレな「万年筆」
「普段は１００円のボールペンを使っているから、ちょっといい筆記用具を所有できると嬉しい」（２０代男性）というように、ちょっと高級な万年筆も好評なようです。長く使うことを念頭に置き、黒や茶色などシックな色のものを選ぶといいかもしれません。
【９】男性の好みの色、柄の「ネクタイ」
「社会人の必須アイテム。何本あっても困らない」（２０代男性）というように、毎日使うネクタイなら愛用しやすいようです。ただし、色や柄が好みでないと出番が少なくなってしまうので、男性と一緒に選ぶといいでしょう。
ほかにも「こんなプレゼントなら長く愛用してもらえそう」という意見があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（外山武史）
