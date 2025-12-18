テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１８日、オーストラリアで１６歳未満の交流サイト（ＳＮＳ）利用を禁止する法律が施行されてから１週間を経たことを特集した。

国家レベルで子どもの利用を禁じるのは世界で初めて。スタジオでＳＮＳ禁止法は今月１０日に施行されたことを伝え、１０のサービスが禁止対象で運営事業者は１６歳未満の既存アカウントを凍結するなどの措置が必要で違反した場合は、最大４９５０万豪ドル（約５０億円）の制裁金が科せられ、利用者側の親や子どもには罰則がないことを紹介した。

法律ができた背景には、同国では、複数の調査によると情報収集や交流手段として１０代の約９７パーセントが平均４つのＳＮＳを利用し世界で最もＳＮＳ利用が広がっていたが、詐欺や性暴力などの犯罪に巻き込まれるケースもあったという。また、犯罪には至らなくても同調圧力にさらされたり、激しい誹謗（ひぼう）中傷を受けて自殺するケースもあったとスタジオで伝えた。こうしたことなどから昨年１１月２８日に議会上院で１６歳未満のＳＮＳ利用を禁止する法案が可決した。

スタジオでは出演者がこの法律を巡って議論。その中でコメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、この法律を「いいと思っているんです」と支持した。

さらに議論が続き、ＳＮＳについて「振り返ってみたら、ＳＮＳのある時代と我々が知っているＳＮＳがなかった時代…今、幸せになっているかというと、僕は幸せになってないと思うんです、むしろ」と指摘した。

さらに「例えば、ＳＮＳにあれだけあふれかえっている悪意。僕なんか個人としても、ものすごい悪意にさらされていますからね。そういうふうなものが子どもにも襲いかかっていくことが決していいことではないと思っている」などとコメントした。

その上で「むしろＳＮＳは成人向けコンテンツかなと思っています」と指摘していた