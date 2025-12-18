「本能的な…」中丸雄一、謹慎→芸能活動復帰を赤裸々に語る　若林正恭「こんなしゃべっていいもんなんですか？」…「あちこちオードリー」

元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１７日放送のテレビ東京系トークバラエティー「あちこちオードリー」（水曜・午後１１時６分）に出演。“復帰”について語った。

この日は「２０２５年いろいろあった皆さん」として中丸とお笑いコンビ「ニューヨーク」の嶋佐和也と屋敷裕政がゲスト出演。オードリー・若林正恭に「最近ですよね。お仕事に戻っていらっしゃったのは」と話しかけられた中丸。「厳密には１年くらい前、半年前から始めているんですけど、いかんせんテレビがダメ。地上波」とぶっちゃけた。

そして「それ以外の仕事は１年くらい前からできるもんなんですよ。紙媒体とかＹｏｕＴｕｂｅとか。テレビ全然ダメです」と告白。すると「ニューヨーク」の２人が「これテレビ！」とツッコんでいた。

さらに若林は「ＹｏｕＴｕｂｅとかどうなんですか？ お休みしていて復活した時にコメント欄とか大丈夫なんですか？」と質問。中丸は「基本見ていないですね」。これに若林に「それはディフェンス？」と尋ねると、中丸はすかさず「本能的な…」と苦笑い。若林は「こんなしゃべっていいもんなんですか？」とびっくり。中丸は首をかきながら「もういいかなって」と答えていた。

中丸は２０２４年８月から謹慎。今年１月に芸能活動を再開した。