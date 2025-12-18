【JR西船橋駅ナカカフェ】CAFE DULCETのホリデーメニュー

千葉県随一の乗降者数を誇る西船橋駅。コーヒーとスイーツ、フードに定評のあるCAFE DULCETでホリデーメニューがスタートしています。クリスマスはチョコレート&いちご&フランボワーズ。クリスマスメニューが終了すると本格的に旬を迎えるいちごが主役のメニューがスタートします。お出かけが楽しくなるホリデーシーズンの限定メニューを通しで紹介します!

冬の贈り物をイメージしたクリスマスメニュー



食べるを楽しむ駅ナカカフェ!CAFE DULCETのスイーツ。現在は1年の中でも特別感のあるホリデーメニューが提供されています。静岡東部がメイン拠点の筆者。西船橋駅はちょーっと距離がありますが、オープン時から気に入り足繁く通っています。



クリスマススイーツはガトーショコラ。チョコレートって、寒くなればなるほどおいしいですよね!?クリスマスを意識し、贈り物をイメージしたビジュアル。

濃厚なガトーショコラ、バニラアイス、生クリーム…みんな大好き!王道の組みあわせの｢ストロベリーガトーショコラ｣です。



ドリンクはぜひ｢フランボワーズショコラ｣をペアリングしてみて♡見た目とは裏腹になんとも爽やかでスッキリ。濃厚な｢ストロベリーガトーショコラ｣と濃度のコントラストがいい感じ。フランボワーズソースをしっかり溶かすと味わいが変わって2度おいしいドリンクです!

｢ストロベリーガトーショコラ｣、｢フランボワーズショコラ｣は、12/25(木)のクリスマスまでの提供です。

ヴィタメール冬限定ケーキ、チョコレートの豊かな味わいで贅沢なひとときを

クリスマスが終わるといちごスイーツが登場

旬を迎えているみんなが大好きなフルーツ｢いちご｣を使ったスイーツは満を辞してクリスマス後に大登場します。今年のいちごスイーツは和洋ミックス｢ストロベリー大福パフェ｣です!



千葉らしくピーナッツ型の最中でビジュも抜かりなし!

まず和のパート。トップのトッピング、いちご、あんこ、バニラアイス、ピーナッツ型の最中は求肥で包んでいちご大福として楽しみます。ユニーク!

続いて洋のパートは、ぜいたくなショートケーキを食べているかのような味わい。

ティラミスクリーム、グラハムビスケット、スポンジ、シャンティ、チョコクランチ、ブランマンジェ、フランボワーズソース、いちご…ラストはレモンクリームで爽やかにフィニッシュです!

ドリンクは相性抜群の｢ブリュレラテ｣をどうぞ。エスプレッソにカスタードと生クリーム、スチームミルク、そしてはちみつやキャラメルの香りのカソナード(砂糖)と本格的!パリパリに焼き上げられた表面をスプーンで軽くたたいてお召し上がりください。

｢ミックスストロベリー大福パフェ｣、｢ブリュレラテ｣はいちごのおいしい季節の提供。終売については、CAFE DULCETの公式Instagramにてご確認を。

駅ナカとは思えないシックで落ち着いた店内

気になる店内はこんな感じ。グレーが基調でシックな装いとなっており、老若男女問わず気後れせず過ごせます。筆者のお気に入りは奥まった角のソファ席。空いていれば決まってここに座っています。



ハイテーブルのカウンター席からはJR西船橋駅構内が見下ろせる作りとなっています。こちらでは、サラリーマン･OLさんがドリンク片手にパソコンを開いている様子を良く見かけます。

ホリデーシーズン、CAFE DULCETで過ごしませんか?

楽しいけどちょっと慌ただしいホリデーシーズン。ふっと肩の力を抜きにCAFE DULCETを訪れてみては!?特別なスイーツで自分を癒やしてまた出発。食べるを楽しむ駅ナカカフェはアクセス抜群!JR西船橋駅構内です。

【メニュー詳細】

･ストロベリーガトーショコラ 880円(税込)

･フランボワーズショコラ 660円(税込)

･ミックスストロベリー大福パフェ 1,650円(税込)

･ブリュレラテ 715円(税込)

【店舗詳細】

CAFE DULCET

千葉県船橋市西船橋4-27-7 ペリエ西船橋3F(JR西船橋駅改札内)

047-436-8802

8:00-21:00(L.O.20:30)