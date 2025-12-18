若槻千夏、バラエティのアンケートは一家総出で 子供たちも全面協力「全員で若槻千夏」
タレントの若槻千夏（41）が18日、都内で行われたヘアケアブランド『レチスパ』の1日アンバサダー発表会に参加。1日アンバサダーに就任した。
【写真】わかる⋯！今年の漢字を発表した若槻千夏
商品にかけて、毎日続けていることをトーク。若槻は「続けられているというよりも続けなきゃいけないのはバラエティのアンケート。溜まる一方で。『ラヴィット！』は毎週来ますから。『ラヴィット！』のアンケートでがんじがらめです」と苦笑いを浮かべていた。
解決策も明かす。「家族を巻き込んでいます。家族にも考えてもらってます。子供が『原宿に遊びに行くんだ』って言うと『並んでるお店、おいしそうなお店があったら教えてね』と言う。この間、新大久保で2時間ぐらい並んで写真を撮っていた。それは『ラヴィット！』のアンケートに書きました」とにっこり。「全員で若槻千夏、という育て方をしているので。意識を持ってもらっています」と一家総出で“若槻千夏”を作りあげていることをバラしていた。
この日、髪を下ろしたスタイリングで登場。「今年、髪を下ろしてバラエティに出るのを意識した1年。美容系のお仕事が来たらいいなぁと思って」と裏話を明かした。実際に使用し、髪の毛の変化を感じたという若槻は「もっと早く教えてほしかったです。こんな年末ギリギリに」と悔しがりながら「1日アンバサダーですけど使い続けたい」とアピールしていた。
『レチスパ』は、“頭皮にもスキンケアを”というコンセプトのもと、頭皮にもスキンケア同等のケアができる商品を展開していくヘアケアブランドとなっている。
