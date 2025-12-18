体育祭に合わせてコーンロウヘアに挑戦した女子高生と、その“ビフォーアフター”に笑い転げたきょうだいたち――。そんな家族のひとコマを切り取った投稿がInstagramで1700件を超える「いいね」を集めています。



【動画】がんばってコーンロウをほどくと…

投稿主は、15歳・12歳・4歳・1歳の4児の母である haru_atohiho さん（@haru_atohiho）。念願の髪型に変身した高校生の長女が、体育祭後に自宅で髪をほどいていたところ、12歳の長男が「ラプンツェルのお母さんおる！」とひと言。家族全員が大笑いになったエピソードや、そこに込められた“自分で決めてやりきる”という娘の成長ぶりについて話します。



長女から「体育祭に向けて、友達とおそろいでコーンロウヘアにしたい」と聞いたとき、投稿主さんは「体育祭のためだけに！？」と驚いたといいます。しかし美容院代は自分で働いて得た“初めてのバイト代”から出すつもりだと知り、「自分で決めて、自分のお金でやるなら応援しよう」と背中を押すことにしたそう。



もともと長女はサラサラのストレートロング。そこから一気に細かい三つ編みがたくさん垂れたコーンロウヘアに変身すると、家族のリアクションもさまざまだったそうです。



初めて仕上がりを見た長男は、驚きつつも率直に「頭洗われへんのちゃうん？」とひと言。下の子たちはきょとんとしながらも、「かわいい。めっちゃかわいい」と好意的な反応もあったといいます。投稿主さんは「普段とはまったく違う雰囲気でしたが、娘は終始うれしそうで、『やりたかった髪型ができた！』と満足していました」と当時を振り返ります。



コーンロウのまま体育祭を迎えた長女は、友達との“おそろいヘア”も満喫。とはいえ、バイト先では派手な髪色や極端なヘアスタイルがNGのため、コーンロウで過ごしたのは5日ほどだったそうです。体育祭が終わったある日、自宅で長女がせっせと髪をほどしているときに“事件”は起きました。



細かい三つ編みをほどいていく途中の“もじゃもじゃヘア”を見た長男が、「なぁなぁ、（塔の上の）ラプンツェルのお母さん（ゴーテル）おるやん？あれおんねんけど！」と突然の一言。あまりに的確な例えに家族全員が大爆笑になりました。投稿主さんが急いで画像検索して見比べてみると、「たしかに似てる！」とさらに盛り上がったそうです。



そんなユーモラスな一幕の背景には、長女のここ数年の変化があったと投稿主さんは語ります。



「娘は念願の高校に入学して、毎日とても楽しそうです。駅から家までの車の中で、『今日はこんなこと習ってん！』と目をキラキラさせながら話す姿を見ていると、『学校や授業が楽しいと思えるって素敵だな』と感じます。最近ではバイトも始めて、本人は『お金を稼ぎたい！ユニバに行きたいし、あれもこれも買いたい！髪の毛ももっと明るくしたい…でも、バイト先は派手な髪色NGだしな』と、優先順位を考えながら自分の欲望を整理していて。そんな姿を見て、少しずつ成長しているなと実感しました」



今回のコーンロウも、そんな成長を感じたエピソードの一つ。初めてのバイト代から美容院代を支払ったことについて、投稿主さんは「初めてのお給料を自分で考えて使ったのなら、それはそれでオッケーだと思います。そのときに得た満足度や不満度で、お金の使い方を学んでいく部分もあるはず。こうした経験を重ねて、自分なりのお金の使い方を身につけてほしいですね」と語ります。



長女はきょうだいたちにも優しい一面を見せているそうで、「バイト代から弟たちにジュースやおやつを買ってあげることもあります」と投稿主さん。特に3歳差の長男とは、普段はちょっとした言い合いやからかい合いもあるものの、「長男が言い間違いをして恥ずかしがっているときに、『かわいいな〜 おいで〜』と愛おしそうに抱きしめることもあって。本当はすごく仲良しなんです」と、微笑ましいエピソードも教えてくれました。



一方の長男は、「良くも悪くも家族の空気を一瞬で変えるユニークな存在」だといいます。周りをよく見ていて、みんなを笑わせようとムードメーカー役を買って出たり、誰かがつらそうなときには真っ先に気づいて心配してくれるタイプなのだとか。



「今回の『ラプンツェルのお母さん』発言もそうですが、長男の一言があったからこそ、ただ髪型を変えるだけの出来事が、家族みんなで笑って思い出に残る時間になりました。そんな弟がいてくれるからこそ、娘も肩ひじ張らずに自然体でいられるのかなと思います。コーンロウは、“自分で決めてやりきる”という彼女らしさがあふれたチャレンジでしたし、これからもきっと、家族を笑顔にしてくれる存在でいてくれると思います」