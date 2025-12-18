＜再婚で虐待？＞妹の厳しい指摘「お母さんのために好きになったんだよ」…ハッ！【第8話まんが】
私（トモコ）は長女のアオイ（中2）と次女のユウナ（小4）を連れ、3年前にリョウタと再婚しました。子どもたちのサッカーをずっと熱心にサポートしてくれていたリョウタ。しかし子どもたちがサッカーへの熱意を失うと、自分自身を否定されたように感じたのでしょう。リョウタは離婚しない代わりに、もう何の期待もしない。私たちの関係を「家族」から「家族ごっこ」に切り替えよう、と言い出しました。すると私からそのことを聞いた妹のミサは……。
ミサには、一度目の結婚のことまで持ち出されてしまいました。「自分に覚悟がないだけじゃん。だから似たような男に2回も引っかかるんだよ」思わずカッとなります。女手ひとつで子どもを育てる苦労も知らないくせに……！
ミサからは次々と辛辣な言葉を投げかけられます。「全部お姉ちゃんが決めて選んだ道だよ。それって自分のためでしょ。子どもたちはお姉ちゃんの事情に振り回されているんだよ？ なのに子どもたちのためって、意味分かんないんだけど」
ミサの言葉のひとつひとつが胸に突き刺さりました。「子どもたちのため」と言いながら、私の言動はすべて「自分のため」だったのです。子どもたちだって、私の再婚相手だからリョウタのことを好きになってくれたのです。家族として上手くやるために頑張ってくれていたのでしょう。
私はそれを認めず、すべての言い訳に「子どもたちのため」を使っていたのです。子どもたちの気遣いも知らずに……。なんて最低な母親だったのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
