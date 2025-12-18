¡Ö¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¡×¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤«¤éRSK»³ÍÛÊüÁ÷¤Ë´óÉÕ¶âÂ£Äè¡Ú²¬»³¡Û
¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢²¬»³¸©¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤«¤éRSK»³ÍÛÊüÁ÷¤Ë¡¢¤¤Î¤¦¡Ê17Æü¡Ë´óÉÕ¶â¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü①¡Û
²¬»³¸©¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÀé¸¶¹Ô´îÍý»öÄ¹¤¬¡¢´óÉÕ¶â25Ëü±ß¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´óÉÕ¶â¤Ï¡¢ÁÈ¹ç¤¬1974Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡ÖÁ±°Õ¤ÎÈ¢´ð¶â¡×¤Î°ìÉô¤Ç¡¢ËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¬»³¸©¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¡Àé¸¶¹Ô´îÍý»öÄ¹¡Ë
¡Ö²æ¡¹¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤¬¤¤¤¯¤Ð¤¯¤«¤Ç¤â¤ªÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁÈ¹ç°÷¤Î»×¤¤¤ò¤«¤¿¤Á¤ËÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¡×
Â£¤é¤ì¤¿´óÉÕ¶â¤ÏÂ¾¤Î´óÉÕ¶â¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö²¬»³¸©°¦¤È¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Î´ð¶â¡×¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£