「特定鳥獣専門指導員」を募集

岡山県はきょう（18日）、ツキノワグマの出没に対応するための職員「特定鳥獣専門指導員」を募集すると発表しました。

「特定鳥獣専門指導員」は県民の安全・安心を確保するための対策として、専門知識や技術の普及啓発、出没情報をもとにした現地調査、錯誤捕獲時の不動化対応などを行うということです。

募集期間は12月18日から2026年1月9日までで、試験は1月14日に美作県民局（津山市山下）で実施されます。

任用期間は2026年4月1日から2027年3月31日までの1年間です。

具体的な業務内容は？

業務内容には、ツキノワグマに関する地元住民への普及啓発や被害防止対策の巡回指導、出没情報をもとにした現地確認、錯誤捕獲等時の麻酔銃操作、追い払い支援などが含まれます。

また、ツキノワグマの生息状況調査や他の野生鳥獣に関する業務も担当するということです。

応募資格 報酬は？

応募資格として、麻酔銃所持許可の取得が可能であることや普通運転免許を有していることなどが条件となっています。勤務は原則として週4日以内、1日6時間45分（午前8時30分～午後4時15分）で、報酬は日額1万1,460円だということです。（勤務日数に応じて日額で支給）

応募を希望する人は、履歴書と学歴・職歴確認書を美作県民局森林企画課または県庁環境文化部自然環境課に提出する必要があります。

詳細は岡山県環境文化部自然環境課（086-226-7309）までお問い合わせください。