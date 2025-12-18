NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第59話では、トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の怪談の夜が続いていく。言葉も文化も違う2人が、物語を通じて少しずつ心を近づけていく様子が、静かで温かい余韻とともに描かれた回だった。

参考：『ばけばけ』制作陣がこだわりぬいた“怪談”までの道筋 “本物過ぎる”伊武雅刀の抜擢秘話も

前回、トキが語ったのは『鳥取の布団』という怪談だった。金縛りに悩まされ続けていたヘブンだが、不思議なことにその夜を境に症状はぴたりと収まっている。日本語の意味はまだ完全にはわからない。けれど、言葉の調子や間合い、トキの声の揺らぎに惹かれてしまったヘブンは、もう一度『鳥取ノフトン』を聞きたいとねだる。日本語の勉強にもなるから、と照れ隠しのように理由をつけながら、もっと話してほしい、もっと聞いていたいという本音が溢れていた。けれど、トキもまた、話し足りない。聞き手が真剣に耳を傾けてくれる心地よさを知ってしまったからだ。気づけば2人は、学校を休んででも怪談を続けたいと笑い合うほど打ち解けていた。

中学校では、ヘブンがいつになくご機嫌だ。その変化をいち早く察した錦織（吉沢亮）は、同僚の正木（日高由起刀）からヘブンが怪談に夢中になっていると聞かされる。ヘブンの日本語上達のためにも悪い話ではない。だが、その怪談を語る相手がトキだと気づいた瞬間、錦織の胸中には別の思いが芽生える。ヘブンが怪談にのめり込めばのめり込むほど、日本語も上達し、帰国の日が早くやってくるかもしれない。そう気づいたとき、錦織は少しの寂しさを覚えていた。

やがてふたたび夜が訪れ、部屋には行燈の明かりだけが灯る。異様な静けさが満ちる中、トキの新たな怪談が始まる。彼女が次に語ったのは、『子捨ての話』という出雲国を舞台にした物語だ。貧しさやどうしようもない事情から、子どもを手放すしかなかった親と、その事実を知ってしまった子どもの痛み。その残酷さとやりきれなさを、トキは淡々とした口調の中にそっと忍ばせて紡いでいく。

「チチ、ワタシ、ステタ。ハハノコト、ステタ。ユルセナイ」と怪談の中の子の思いをなぞるように、ヘブンがたどたどしい日本語で言葉を重ねる。その表情には、単なる怪談を楽しむ顔ではなく、自身の過去や孤独にどこか重ねているような陰りも見える。内容のすべてを理解しているわけではないはずなのに、トキの語り口や間合いに引き込まれるように、じっと耳を傾け続けるヘブン。抑揚のつけ方や言葉の置き方の上手さも相まって、髙石あかりの語り手としての存在感が際立つシーンだった。

怪談が終わると、ヘブンは「カイダン、アリガトウ」と深々と頭を下げる。その仕草には、怖さを味わったことへの感謝だけでなく、どこかほっとしたような安堵の色もにじんでいるゆうに見えた。自分の中でうまく言葉にできなかった感情を、トキの物語が代わりに整理してくれたように感じていたのかもしれない。

ではもういっぺん。再び始まる、2人だけの深い夜。怪談という形を借りながら、ヘブンとトキは過去と向き合い、今の自分の気持ちを確かめ合う時間を重ねていく。これから語られていくであろう新たな怪談の数々が、2人の関係にどんな変化をもたらすのか。次の夜の約束が、いっそう楽しみになるエピソードだった。（文＝川崎龍也）