【父「大学行くなら土下座しろ！」】負けない！私の人生潰されてたまるか！＜第10話＞#4コマ母道場
子どもの成長とともに、親がやってあげられることは限られてきてしまいます。悩みに直面しても代わってはあげられないし、将来に向けての努力だって応援することしかできません。やってあげられることは、必要な教育資金を可能な範囲で出すくらいでしょうか。今回は、そんな教育資金を出し渋る家族のお話です。
第10話 世の中、理不尽だらけ！【アカリの気持ち】
【編集部コメント】
アカリちゃん、強いですね。ヒデキさんがアカリちゃんに土下座を強要してきたのは、アカリちゃんへの叱咤激励でもなんでもなく、ただ単に自分がアカリちゃんに対して優越感に浸りたかっただけ。すべて自身のコンプレックスが原因です。対するアカリちゃんは余計なことを考えずに、自分の人生の最短ルートのために土下座を選んだのです……。土下座をすれば高い学費を出してもらえる。奨学金を背負う必要もない。悔しい……悔しいけれど、目の前の父親にお金を出させるには一番効果的なやり方だったのです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
第10話 世の中、理不尽だらけ！【アカリの気持ち】
【編集部コメント】
アカリちゃん、強いですね。ヒデキさんがアカリちゃんに土下座を強要してきたのは、アカリちゃんへの叱咤激励でもなんでもなく、ただ単に自分がアカリちゃんに対して優越感に浸りたかっただけ。すべて自身のコンプレックスが原因です。対するアカリちゃんは余計なことを考えずに、自分の人生の最短ルートのために土下座を選んだのです……。土下座をすれば高い学費を出してもらえる。奨学金を背負う必要もない。悔しい……悔しいけれど、目の前の父親にお金を出させるには一番効果的なやり方だったのです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと