最新の車や未来型の乗り物を集めた「ジャパンモビリティショー福岡2025」（西日本新聞社などでつくる実行委員会主催）が18日、福岡市博多区のマリンメッセ福岡で始まった。国内外35ブランドの新型車やコンセプトカー（試作車）など約250台が並び、来場者は試乗などを楽しんでいた。21日まで。

トヨタ自動車は「レクサス」や「カローラ」の試作車をお披露目し、日産自動車は最新の「リーフ」や「エルグランド」を展示。海外メーカーでは、フォルクスワーゲンやボルボなど欧州大手に加え、中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）も参加。同社は日本で投入する軽EV「RACCO（ラッコ）」を公開している。

変形ロボットや、人気ゲーム「ポケットモンスター」のキャラクター「ミライドン」「コライドン」をモチーフにした未来型の乗り物も登場し、来場者を楽しませていた。

この日午前に開会式があり、出展者や関係者など約200人が出席。実行委名誉会長の服部誠太郎福岡県知事は「多くの皆さまにご来場いただき、楽しんでいただきたい」とあいさつした。実行委員長の田川大介西日本新聞社社長は「最先端の技術と私たちの暮らしを結びつける出合いの場となることを期待している」と述べた。

子ども向けのイベントでは職業体験「アウトオブキッザニア」や、パトカーやはしご車などに試乗できる「はたらくクルマ」などが開かれている。

料金は一般2千円、大学生・専門学校生1200円。高校生以下無料。事務局＝092（711）5583。

（吉田修平）