米原駅から長浜駅まで琵琶湖畔を歩いてみた！ とにかく沢山の水鳥のいる開放感ある景色を歩くのが気持ちいい

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『琵琶湖沿いをちょっと歩こう！【徒歩旅行祭2025】』というDHDNMDNさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

試作新幹線と、水鳥の湖。 後に予定があるのに徒歩旅行しがち。 徒歩距離: 13.36km (おまけ込みだと17.76km)

琵琶湖畔をちょっと歩こうと、米原駅で降りた投稿者のDHDNMDNさん。

米原駅でのお目当ては新幹線高速試験車両保存場。

JR東海の300X、JR東日本の試験車両STAR21、JR西日本のWIN350が並んでいます。

速度のため、安全のため、環境のために技術を結集し、さらに高めるために作られた車両たち。これらが受け継がれて今の鉄道があると思うと、見応えがある景色とのことです。

線路をくぐって琵琶湖方面へ出ました。目の前には田んぼが広がっています。トンネル内はやけに通報ボタンが多かったそうです。

米原承水溝沿いを歩いて琵琶湖を目指すDHDNMDNさん。住宅街の後はまた田んぼです。

入江橋交差点を渡ったところで琵琶湖とご対面！

開放感が格別です。DHDNMDNさんは、無限とも思えるようなこの青々とした景色が大好きなのだとか。

琵琶湖には「ビワイチ」と呼ばれる琵琶湖一周のサイクリングルートが有名です。DHDNMDNさんも沢山の自転車に追い抜かれたりすれ違ったりしたそう。

そして琵琶湖を歩いて気付いたのは水鳥の多さ。どこを見ても水面には水鳥が浮いています。

一面に水鳥がいる景色ははじめてだったそうです。

そうして1時間半ほど歩いて道の駅「近江母の郷」に到着。しかし乗りたい電車が1時間に1本か2本しかないスケジュールの関係から、道の駅で休憩することなく歩き続けることに。

その後も沢山の水鳥と……

綺麗な山々の景色を楽しみながら歩くDHDNMDNさん。

珍しいものとしては水陸両用バスも見ました。

とにかく沢山の水鳥を眺めつつ琵琶湖沿いをどんどん歩き……

長浜駅に到着しました。

米原駅から長浜駅までの13.3キロを2時間22分で歩いたそうです。琵琶湖沿いは自転車はもちろん歩いても楽しい道なのでオススメとのこと。

DHDNMDNさんの旅路の詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。ご紹介したあとのおまけ部分では鉄道成分が多めとなっています。

視聴者のコメント