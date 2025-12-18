プロ野球オイシックス新潟アルビレックスBCは、桑田真澄チーフベースボールオフィサー(CBO)の就任会見を開きました。



■オイシックスのCBOに就任 桑田真澄氏

「この若い球団で僕自身が新しい挑戦をすることで、日本球界の発展につながっていくのではという思いもあり貢献していきたいと思う。」



桑田さんは巨人のエースとして通算173勝を挙げ、メジャーリーグでもプレーしました。2024年からは巨人の二軍監督を務め、今シーズンイースタンリーグ優勝に導いています。



オイシックスでは、チーフベースボールオフィサー(CBO)として選手の指導のほか球団運営にも関わる見通しです。



■オイシックスのCBOに就任 桑田真澄氏

「育成システムを構築し、長期的には勝てるチームに育てていきたい。」



桑田さんは、本拠地のエコスタについて「とても好きな球場」と述べ、新潟での活動に意欲を見せました。