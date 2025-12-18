これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、下越の沿岸部と佐渡に波浪注意報が発表されています。今日夕方まで高波に注意してください。



◆18日(木)これからの天気

各地とも雲が多く、昼過ぎまで雨や雪の降るところがあるでしょう。夜は広く晴れる見込みです。

降水確率は、午後6時にかけて村上市・阿賀町・湯沢町では30%以上となっています。



◆18日(木)の予想最高気温

最高気温は、3～8℃の予想です。

各地とも昨日より低く、湯沢町は9℃ほど低いでしょう。

平年並みか3℃ほど低くなりそうです。