昼過ぎまで雨や雪の降るところも、夜は広く晴れる見込み【これからの天気(12月18日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、下越の沿岸部と佐渡に波浪注意報が発表されています。今日夕方まで高波に注意してください。
◆18日(木)これからの天気
各地とも雲が多く、昼過ぎまで雨や雪の降るところがあるでしょう。夜は広く晴れる見込みです。
降水確率は、午後6時にかけて村上市・阿賀町・湯沢町では30%以上となっています。
◆18日(木)の予想最高気温
最高気温は、3～8℃の予想です。
各地とも昨日より低く、湯沢町は9℃ほど低いでしょう。
平年並みか3℃ほど低くなりそうです。
◆警報・注意報
現在、下越の沿岸部と佐渡に波浪注意報が発表されています。今日夕方まで高波に注意してください。
◆18日(木)これからの天気
各地とも雲が多く、昼過ぎまで雨や雪の降るところがあるでしょう。夜は広く晴れる見込みです。
降水確率は、午後6時にかけて村上市・阿賀町・湯沢町では30%以上となっています。
◆18日(木)の予想最高気温
最高気温は、3～8℃の予想です。
各地とも昨日より低く、湯沢町は9℃ほど低いでしょう。
平年並みか3℃ほど低くなりそうです。