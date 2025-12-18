小祝さくらと岩井ツインズの「チーム小岩井」が久し振りに復活 ダンスを披露するも「小祝さ〜ん!! ズレてますよ〜」の声
小祝さくらのスタッフが公式インスタグラムを更新。岩井明愛&千怜ツインズのダンスに「飛び入り参加」。2人の真似をしながら懸命に踊る小祝の姿を動画で投稿した。
【動画】「ズレ具合が最高」 小祝さくらのほっこりダンス
小祝と岩井ツインズによる「チーム小岩井」が久し振りの復活だ。今回はウクレレ演奏ではなく、ダンスの「小岩井version」を披露した。日本のボーカルダンスユニットM!LKの「イイじゃん」の振り付け。練習をしてきたツインズからはどうしてもワンテンポ遅れる小祝に対して、スタッフは「小祝さ〜ん!! ズレてますよ〜」とちょっと厳しい一言。それに対して「岩井ツインズversionはカッコイイ」と2人だけのダンス投稿を称賛していた。この動画を見たファンも「チーム小岩井」の復活を大喜び。そして「岩井姉妹カッコいいじゃん さくらちゃん可愛いじゃん」「さくらプロの、ズレ具合が最高」「開始数秒で怪しくなる安定の小祝選手」「ほっこり癒されます〜」などのコメントが続々と寄せられていた。今季の小祝は7月に「明治安田レディス」で通算12勝目を挙げたが、翌週の「大東建託・いい部屋ネットレディス」では手首痛のため途中棄権。「TFCC損傷」との診断を受け、9月には内視鏡手術を受けた。しかし現在は練習を再開できるまでに回復している。来年3月5日に開幕する2026年シリーズ初戦から元気な姿を見せてくれることをファンは楽しみに待っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
