スコッティ・キャメロンの25年以上愛される素材を称えるホリデーシーズン作『H25 リミテッド トレリウム ニューポート2』が限定デビュー
スコッティ・キャメロンが毎年恒例のホリデーシーズン特別限定モデルを発表。「25年以上にわたり愛され続ける“トレリウム”を称えて。スコッティ・キャメロン『H25 リミテッド トレリウム NEWPORT 2』パターが、人気のフェースインサートを再び採用し、現代のパフォーマンスを融合させた限定モデルとして登場」と、アクシネットジャパンインク広報。
【画像】ヘッドカバーの細部も、このカッコよさ！
25年以上にわたり愛され続けてきた「トレリウム」インサート。そのユニークな銅合金がもたらす、柔らかくも正確なフィーリングを記念した今作は、往年のファンにはたまらない“レトロモダン”な仕上がりとなっている。
「モダンなニューポート2のヘッド形状に合わせて、ツアーで実証されたトライソール・デザインやIビーム・プラミングネックを採用。象徴的なモデルが持つ鮮明な輪郭を維持しています。また、反射防止のブラックPVD仕上げに、金属銅のペイントフィルが施されたサイトドットが、精悍なルックスを演出します」（米国スコッティ・キャメロン） 最大の特徴は、フェースに刻まれた「TeI3」の刻印。これは初期モデルを彷彿とさせると同時に、ステンレススチール、トレリウム、そしてそれらを融合するグレーの振動減衰エラストマーという「3つの素材」の融合を象徴している。
シャフトにはツアーブラック、グリップにはグレーのベビーTを採用し、専用のシャフトバンドとカスタムヘッドカバーが付属。これまでの限定作と同様に、SNSで世界中のキャメロンファンから興奮の投稿が相次いでいる。 「たくさんの思い出が蘇ります?」「素晴らしい??」「これは美しいですね！??」「美しい。お金を受け取ってください」「地元のお店では、入荷予定のものは両方ともすでに売り切れていて、入荷は金曜日までないと言っていましたが???」「どうやって見つけたらいいか分からないけど、欲しいな」 スペックは34.5インチ。世界的に数量限定で、12月19日から一部のタイトリスト認定ショップにて発売予定となっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
