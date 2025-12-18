¡ÚÆÃ½¸¡ÛHANA¡¢KAWAII LAB.¡¢XG¡ÄÆüËÜ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬¹ñÆâ³°¤Ç³è¶·¡¡¿Íµ¤10ÁÈ¤ÎÇ§ÃÎ¡¦¹¥´¶¡¢±þ±ç¡¦¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤òÂ¿³ÑÄ´ºº
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢BMSG¡ß¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNO NO GIRLS¡ÙÈ¯¤ÎHANA¤¬¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁ¯Îõ¤Ê½éÅÐ¾ì1°Ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éFRUITS ZIPPER¤òÉ®Æ¬¤È¤¹¤ëKAWAII LAB.½êÂ°¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ³¡¹¤ÈÂæÆ¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼7¿ÍÁ´°÷¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ê¤¬¤é³¤³°¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ëXG¤Î¹ñÆâ³°¤Ç¤ÎÂçÀûÉ÷¤Ê¤É³è¶·¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ê¥³¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×10ÁÈ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢Ç§ÃÎ·ÐÏ©¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¡¢¾ðÊó¸»¡¢¿ä¤·³è¡¦¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Ê¤É¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÄ´ºº¤·¤¿¡ØÆüËÜ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Ä´ºº2025¡Ù¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡ÚÊ¬ÉÛ¿Þ¡Û¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×10ÁÈ¤Î¹¥´¶¼Ô¤ÎÀÊÌ¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÈæ½Å¤ò»ë³Ð²½
¡¡ËÜÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡Ú2024Ç¯1·î°Ê¹ß¤ÎÇÛ¿®³«»Ï³Ú¶Ê¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÎßÀÑ3000Ëü²óÄ¶¤¨¤ÎºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¡ÛÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼½ç¤Ë¡¢Ä¶¤È¤¤á¤¢¦ÀëÅÁÉô¡Ê¢¦¡á¥Ï¡¼¥È¡¿°Ê²¼¡¢Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¡Ë¡áLOVE¡¢NiziU¡¢Ý¯ºä46¡¢XG¡¢FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¡¢HANA¤Î·×10ÁÈ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢CUTIE STREET¤Î3ÁÈ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×½êÂ°¡£ºòº£¤ÎÀª¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíÄ´ºº¿ô¤ÏÁ´¹ñ10¡Á50ÂåÃË½÷4000¿Í¡£¥°¥ë¡¼¥×ÊÌÇ§ÃÎÎ¨¥È¥Ã¥×¤ÏNiziU¤Ç¡¢Í£°ì¤Î7³äÄ¶¤¨¡Ê70.3¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2°Ì¤ÏÝ¯ºä46¤Î69.5¡ó¡¢3°Ì¤ÏFRUITS ZIPPER¤Î52.1¡ó¡¢4°Ì¤Ï¡áLOVE¤Î41.8¡ó¡¢5°Ì¤ÏÄ¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¤Î41.7¡ó¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×ÊÌ¤Î¹¥´¶Î¨¤ÏÝ¯ºä46¤¬ºÇÂ¿¡¢Ä´ººÂÐ¾ÝÆâ¤ÇºÇ¤â¹¥¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤âÝ¯ºä46¤¬ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¤Ï¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¥°¥ë¡¼¥×10ÁÈ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿1231¿Í¡ÊÁ´ÂÎ¤Î30.8¡ó¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡£ÃË½÷Èæ¤ÏÃËÀ51.5¡ó¡¢½÷À48.5¡ó¤È¤Û¤ÜÈ¾¡¹¤À¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤Î»Ù»ý¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÝ¯ºä46¡Ê78.7¡ó¡Ë¡¢CANDY TUNE¡Ê70.6¡ó¡Ë¡¢FRUITS ZIPPER¡Ê64.2¡ó¡Ë¡¢½÷À¤Î»Ù»ý¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏHANA¡Ê81.1¡ó¡Ë¡¢XG¡Ê67.4¡ó¡Ë¡¢CUTIE STREET¡¿ME:I¡Ê59.1¡ó¡Ë¤Î½ç¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤ÏCUTIE STREET¤Î10Âå¿Íµ¤¡Ê29.5¡ó¡Ë¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¡áLOVE¤â10¡Á20Âå¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¤ÈFRUITS ZIPPER¤ÏÁê¸ß¹¥´¶¤¬20¡ó°Ê¾å¤È¹â¤¯¡¢¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î½Å¤Ê¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢HANA¤ÈXG¤ÏÆÈ¼«À¤¬¹â¤¯¡¢Â¾¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î¹¥´¶¤Î½Å¤Ê¤ê¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡¥°¥ë¡¼¥×ÊÌ¤Î¹¥´¶¼ÔÂ°À¡õ¥¤¥á¡¼¥¸Ä´ºº·ë²Ì¡ÊÈ´¿è¡Ë
¢£Ý¯ºä46¡Ê2020Ç¯12·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ë
¡¡2015Ç¯8·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Ý°ºä46¤¬Á°¿È¡£2020Ç¯10·î14Æü¤Ë²þÌ¾¤·¡¢Æ±12·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿¡£ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤ÏºÇ¤â¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¹¥´¶¼Ô¤Ï30¡Á40Âæ¤¬Ãæ¿´¡£Á°½Ð¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÃËÀ¤¬78.7¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¡Ö6Ç¯°Ê¾åÁ°¡×¤¬28.5¡ó¤Ç¡¢Á°¿È¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡ÖåºÎï¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥É¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ì¥ÎÏÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ç½ÎÏ¡¦ÌÌÇò¤µ¡×¤¬ºÇÂ¿¡£¥é¥¤¥ÖÅù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤Î»Ù»ý¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¢£Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¡Ê2016Ç¯11·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ë
¡¡¡Ö¤¹¤¤Ã¡ª¡ÁÄ¶ver¡Á¡×¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡×¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤¬TikTok¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ëÄ¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¤Î¹¥´¶¼Ô¤Ï¡¢ÃË½÷Èæ¤Û¤ÜÈ¾¡¹¤Ç¡¢Ç¯Âå¤Ï20Âå¡Á50Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¡£¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï1Ç¯°ÊÆâ¤¬6³ä°Ê¾å¡Ê63.3¡ó¡Ë¤òÀê¤á¤ë¡£¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¡×¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Í³²óÅú¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¡Ê7·î¡Á9·î¡Ë¤òÌ³¤á¤¿TBS·Ï¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Î¸ÀµÚ¤¬Â¿¤¤¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¤¡¦¸µµ¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ËÂ³¤¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¶á¤¤¡×¡ÖÌþ¤ä¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥É¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¢£=LOVE¡Ê2017Ç¯9·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ë
¡¡2·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô9000Ëü²ó¤òÆÍÇË¡¢9·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼8¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿=LOVE¤Î¹¥´¶¼Ô¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¤ä¤äÂ¿¤¯¡Ê54.1¡ó¡Ë¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï10¡Á20Âå¤¬47.9¡ó¤òÀê¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¡ÖºÇ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÎÈæÎ¨¤¬ÂÐ¾Ý10ÁÈ¤Î¤¦¤Á¤ÇºÇ¤â¹â¤¤27.6¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÎÍýÍ³¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÈÆ°²èÀïÎ¬¤¬¥Õ¥¡¥ó²½¤Ø¤ÎÆ³Àþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸TOP3¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¡£
¢£NiziU¡Ê2020Ç¯12·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ë
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØNizi Project¡Ù¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿NiziU¤Î¹¥´¶¼Ô¤ÎÃË½÷Èæ¤Ï¤Û¤Ü¶ÑÅù¤Ç¡¢30Âå°Ê¾å¤¬Ãæ¿´¡£Ä¾Á°¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡×¤¬ºÇÂ¿¡£¥Ë¥¸¥×¥í¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤Î¾å¼ê¤µ¡×¡Ö¶Ê¤ä¿¶¤êÉÕ¤±¤Î³Ð¤¨¤ä¤¹¤µ¡¦¿¿»÷¤·¤¿¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤Î»Ù»ý¤¬¹â¤¤¡£
¢£XG¡Ê2022Ç¯3·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ë
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼7¿ÍÁ´°÷¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ê¤¬¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ³¤³°¤ò¼çÀï¾ì¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëXG¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Ë½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¹ñÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥´¶¼Ô¤Ï½÷ÀÈæÎ¨¤¬67.4¡ó¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Ï40Âå¡¢50Âå¤¬¤È¤â¤Ë27.2¡ó¤ÇºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï1Ç¯°ÊÆâ¤¬²áÈ¾¿ô¡Ê51.1¡ó¡Ë¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤¡£¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬ºÇÂ¿¡£¥Õ¥§¥¹¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹»ëÄ°¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó²½¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£Ä¾Á°¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡×¤¬ºÇÂ¿¤À¤¬¡¢Æ±Î¨2°Ì¤¬¡Ö°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¡×¡ÖBLACKPINK¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤âÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡£
¢£FRUITS ZIPPER¡Ê2022Ç¯4·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ë
¡¡20022Ç¯4·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢2023Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£º£Ç¯¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½é½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëFRUITS ZIPPER¤Î¹¥´¶¼Ô¤ÏÃËÀÈæÎ¨¤¬6³ä¤òÄ¶¤¨¡Ê64.2¡ó¡Ë¡¢Ç¯Âå¤Ç¤Ï20¡Á30Âå¤¬Â¿¤¤¡£¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï1Ç¯°ÊÆâ¤¬5³ä°Ê¾å¡Ê55.4¡ó¡Ë¤òÀê¤á¡¢¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£Ì¥ÎÏÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Î²Î¤¤¤¿¤µ¡×¡ÖSNS¤Ç¤Î¥Ð¥º¡¦¥È¥ì¥ó¥ÉÎÏ¡×¤¬¾å°Ì¤Ë¤¢¤¬¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÌÀ¤ë¤¤¡¦¸µµ¤¡×¤¬ÆÍ½Ð¡£¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤â»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£CANDY TUNE¡Ê2023Ç¯3·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ë
¡¡ºòÇ¯4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤¬TikTok¤«¤é²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢º£Ç¯¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½é½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿CANDY TUNE¡£¹¥´¶¼Ô¤ÏÃËÀ¤¬70.6¡ó¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢Ç¯Âå¤Ï30¡Á40Âå¤¬Ãæ¿´¡£¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤ä¤Ï¤ê¸ø¼°°Ê³°¤ÎYouTube¡¢TikTok¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï1Ç¯°ÊÆâ¤¬86.3¡ó¤òÀê¤á¡¢¿·µ¬ÁØ¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¥ÎÏTOP3¤Ï¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Î²Î¤¤¤¿¤µ¡×¡Ö¶Ê¤ä¿¶¤êÉÕ¤±¤Î³Ð¤¨¤ä¤¹¤µ¡¦¿¿»÷¤·¤¿¤µ¡×¡ÖSNS¤Ç¤Î¥Ð¥º¡¦¥È¥ì¥ó¥ÉÎÏ¡×¡£
¢£ME:I¡Ê2024Ç¯4·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ë
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤Î»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¾å°Ì11¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿ME:I¡£¹¥´¶¼Ô¤Ï½÷À¤¬Ìó6³ä¡Ê59.1¡ó¡Ë¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï30Âå¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯3³ä¡Ê31.8¡ó¡Ë¤òÀê¤á¤ë¡£±þ±ç¹ÔÆ°Î¨¤¬59.1¡ó¤È¹â¤¯¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¿ä¤·³èÍÑSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î»ÈÍÑ¡×¡Ö¾Þ¤ä¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ø¤ÎÅêÉ¼¡×¤Ê¤É¡¢ÅêÉ¼·Ï¤Î¿ä¤·³è¤Î¶¯¤µ¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡£
¢£CUTIE STREET¡Ê2024Ç¯8·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ë
¡¡Ä´ººÅö»þ¤ÏKAWAII LAB.¤ÎËö¤Ã»Ò¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿CUTIE STREET¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ç°ìÌö¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¹¥´¶¼Ô¤Ï½÷À¤¬Ìó6³ä¡Ê59.1¡ó¡Ë¤òÀê¤á¡¢Ç¯Âå¤Ï10Âå¤¬29.5¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÍ§Ã£¡¦Ãç´ÖÅª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Æ¶á´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ï¡¼¥É¤¬¾å°Ì¡£SNS¤Ç¤Î¥Ð¥º¡¦¥È¥ì¥ó¥ÉÎÏ¡×¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¶¡µëÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¡×¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£HANA¡Ê2025Ç¯4·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ë
¡¡ºòÇ¯10·î¡Áº£Ç¯1·î¤Ë¤«¤±¤ÆYouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØNo No Girls¡Ù¤Î¹ç³Ê¼Ô7¿Í¤Ç·ëÀ®¡£1·î¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é8ºî¤ÎÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢4·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¤ò´Þ¤à3¶Ê¤Ç¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Ç½÷À¿·¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2025Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë1ÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¥´¶¼Ô¤Ï½÷ÀÈæÎ¨¤¬81.1¡ó¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï30Âå¡Á50Âå¤ò¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¾¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾Á°¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡×¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤À¤¬¡¢TWICE¤«¤é¤ÎÎ®Æþ¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£Ì¥ÎÏÉ¾²Á¤Ç¤Ï¡Ö²Î¤Î¾å¼ê¤µ¡×¤¬ºÇÂ¿¡£¡ÖÀ¼¼Á¡×¡Ö³Ú¶Ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¡×¤ÈÂ³¤¡¢¡ÖÆÈÁÏÀ¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡×¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¡×¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÂÐ¾Ý10ÁÈ¤Îº£¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¡Ö»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï80¡ó¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢ÆÃ¤ËXG¡Ê89.1¡ó¡Ë¡¢HANA¡Ê84.9¡ó¡Ë¡¢¡áLOVE¡Ê84.7¡ó¡Ë¡¢ME:I¡Ê81.8¡ó¡Ë¤¬8³ä¤òÄ¶¤¹¹â¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤¬¥é¥¤¥Ö»²²Ã°ÕÍß¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¹ØÆþ¡¦ÍøÍÑ°ÕÍß¤è¤ê¤â¥é¥¤¥Ö»²²Ã°Õ¸þ¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö»ëÄ°¢ª¥é¥¤¥Ö»²²Ã¡×¤Ø¤ÎÆ°Àþ¤¬¶¯¤¯¡¢ÂÎ¸³·¿¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¹¥´¶¼Ô¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤¿¡£
