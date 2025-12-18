近藤春菜「つらかった」 クリスマス前夜にホテルで起きた“ハプニング”に怒り「こんなこと言われなくても…」
お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜（42）が、17日放送のフジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に出演。クリスマスに起きたつらかったハプニングを明かした。
【写真】「ステラおばさんじゃねーよ！なふたり」近藤春菜＆マカロニえんぴつ・長谷川大喜の“そっくりな”2ショット
番組で近藤は「ゴールデンボンバー」の楽曲『女々しくて』のサビに合わせて、“辛かったクリスマス話”を替え歌風に披露。MCのハライチ・澤部佑から歌詞に込めた思いを問われると、「クリスマスにこんなこと言われなくても…」と悲しそうな表情をしながら答える。
悲しみをこらえながら近藤は「大浴場、ここ女！と騒がれて、つらいよ〜」と熱唱。後ろで見守っていた澤部は手を叩いて爆笑し「これひどい」と一言。スタジオも騒然とした。
歌いきった表情の近藤は、「クリスマスの日に仕事が早くて、イブの日に新橋のカプセルホテルに泊まらなきゃいけなくなった」「大浴場がついているカプセルホテルだったんで、ひとっ風呂浴びて行こうと思った」と当時を振り返る。
そのホテルは、アジア圏の客が多かったと説明し「私が女湯ののれんをくぐった瞬間に、出て来た海外の方から『女だよ!!』」と声を上げられたという。その発言に近藤も「女だよ!!」と言い返したと明かし、スタジオは再び爆笑。近藤は「そしたらフォローのつもりだったのか、『メリークリスマス』って言われて、（近藤の返答に）言葉が出なかったんでしょうね」と話し、「辛かったです。眠れませんでしたもん」と不満をもらしていた。
