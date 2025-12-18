大腸がんの手術を終えて退院したことを公表しているタレントの歩りえこさんが、インスタグラムを更新。「癌になって、大きく変わったこと」と題した投稿、「納得いかないことを放置しなくなった」という心境の変化を綴りました。



【写真を見る】【 がん闘病 】歩りえこさん 「納得いかないことを放置しなくなった」「自分に正直に生きる」と決めた理由を明かす





歩さんは以前、「まあいいか」「今じゃなくていいか」「波風立てるのも疲れるし」と多くのことを飲み込んできたといいます。







しかし、がんを経験したことで「人生には本当に終わりがある」ことを身をもって実感。「納得いかないまま死ぬの、私は絶対に嫌」という強い思いから、現在は小さな違和感でも一つ一つ向き合うようになったと明かしています。







歩さんは「言葉にして確認して必要なら、きちんと終わらせる」という自分の心がけを紹介。「誰かの期待より世間体より自分の心がスッキリすることを優先する」と述べています。







また、「それはわがままじゃなくて、生きる覚悟だと思ってる」という言葉からは、がん経験を通して得た人生観が伝わってきます。投稿の最後には「これからは自分に正直に生きる。それだけで、心が随分救われるから」と締めくくりました。







投稿には「#癌になって変わったこと」「#人生は有限」「#納得して生きる」「#自分を大切に」「#生きる覚悟」などのハッシュタグが添えられており、自身の決意を表明するとともに、同じ境遇にいる人々へも届くような力強いメッセージとなっています。



